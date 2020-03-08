Başkanlığa Kozan Uzunoğlu seçildi

Mimarlar Odası’nın 53. Genel Kurulu, dün yapıldı.

Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda yer alan toplantıda, Oda Başkanlığı’na oybirliği ile Kozan Uzunoğlu seçildi.

Genel Kurul’da belirlenen Yönetim Kurulu’nda görev yapacak isimler ve görevleri ise şöyle:

“Simzer Kaya (Yazman), Ertuğ Ertuğrul (Sayman), Burak Türsoy (Faal Üye), Batuhan Bayramoğlu (Faal Üye), Ferruh Dülgeroğlu (Yedek Üye), İpek Yaralıoğlu (Yedek Üye).”