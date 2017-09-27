Başkanlığa Erçin Tekakpınar getirildi

YENİDÜZEN

UBP- DP Azınlık Hükümeti, Sosyal Sigortalar İdare Meclisi’nin yeniden oluşturulmasına karar verdi. 18 Eylül’deki Bakanlar Kurulu toplantısında, Sosyal Sigortalar Yasası’nın 141’inci maddesi uyarınca 16 Eylül’de görev süreleri sona eren 6 üyenin yerine, iki yıl süreyle görev yapmak üzere yeni üyeler atandı. Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre; 16 Eylül’den itibaren Sosyal Sigortalar İdare Meclisi Başkanlığı’na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarı Erçin Tekakpınar getirildi.

Üyeler…

Sosyal Sigortalar İdare Meclisi üyeleri şu isimlerden oluştu: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi Erçin Tekakpınar (Başkan), Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Temsilcileri Ahmet Acaroğlu (asıl üye) ile Fatma Serinkan (yedek üye), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Temsilcileri Taner Nusret (asıl üye) ile Erkut Uluçam (yedek üye), Devlet Planlama Örgütü Temsilcileri Orhan Çağansel (asıl üye) ile Ayşe Ağaoğlu (yedek üye), Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcileri Metin Arhun (asıl üye) ile Ahmet Ogan (yedek üye) ve KKTC Hür-İş Federasyonu Temsilcileri Salih Sakallı ile Ali Yeltekin (asıl üye) ve Kağan Mındıkoğlu (yedek üye).