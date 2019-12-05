Başkanlar bir araya geldi…

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in bugünkü ziyaretçileri, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli oldu.

Öğle yemeğinde bir araya gelen 4 belediye başkanı daha sonra Değirmenlik Belediyesi’nde Başkan Ali Karavezirler’in makamında sohbet ettiler.

Belediye başkanları, bölge halklarına daha iyi nasıl hizmet verebilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulundurlar.

Başkan Ali Karavezirler, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’e, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’a ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’ye ziyaretlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür etti.