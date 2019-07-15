Başkanı ölüm tatilde yakaladı

Magusa Rum Belediye Başkanı Alexis Galanos yaşamını yitirdi.

Cyprus Mail’in haberine göre 79 yaşındaki Galanos bugün , bir Yunan adasında tatil yaptığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

2006 yılından beri başkanlık görevini yürüten Alexis Galanos güneydeki Demokrat Parti’nin (DIKO) kurucularındandı.

1989 – 1990 yıllarında DIKO’nun Genel Sekreterliği görevini yürüten Galanos, 1990’dan 1996 yılına kadar da Kıbrıs Cumhuriyeti Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

1976 senesinde milletvekili seçilen Alexis Galanos, bu görevi 23 yıl sürdürdü.

1998 yılında DIKO’nun o dönemki başkanı Spyros Kyprianou ile fikir ayrılığına düşerek partiden ayrılan Galanos, Eurodemokrasi Yenilenme Partisi’ni kurmuştu.