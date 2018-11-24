Başkan Tamer Öncül

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, 15. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Atatürk Kültür Merkezi’nde, önceki gün saat 18.00’de Zeki Ali başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurul’da yönetim, denetim, disiplin ve onur kurullarının seçilmesi yanında tüzük değişikliği önerisi de onaylandı.

Yapılan yönetim kurulu ve başkanlık seçiminde Zeki Ali’den başkanlığı devralan Tamer Öncül, yeni dönemin yine birliğe yakışan düzeyli aktivitelerle devam edeceğini, bununla birlikte, Kıbrıs Sanatçı ve yazarlar Birliği’nin ilkelerinden vazgeçmeden ülkenin sanat ortamına katkı koymayı da bir görev bildiğini söyledi.

Üyeler arasında yapılan organların seçiminde isimler şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu: Tamer Öncül(Başkan), Emel Kaya (Gn. Sekreter), Ahmet Yıkık (Sayman), Ümit İnatçı (Basın ve Yayın Sorumlusu), Neşe Yaşın (Dış İlişkiler Sorumlusu), Sorumlusu), Zeki Ali (Faal Üye), Jenan Selçuk (Faal Üye), Ceyhan Özyıldız (Yedek Üye), Tuğçe Tekhanlı (Yedek Üye-Yrd. Basın ve Yayın Sorumlusu), Hüseyin Bahca (Yedek Üye-Yrd. Başkan), Maria Siakalli (Yedek Üye-Yrd. Dış İlişkiler sorumlusu).

Denetleme Kurulu Üyeleri:MihricanAylanç, Oya Silbery. Disiplin Kurulu: Fatoş Miralay, Burçak Midilli. Onur Kurulu: Fatma Akilhoca, Feriha Altıok.