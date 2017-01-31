Başkan Gülden Plümer Küçük oldu

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği başkanlığına Gülden Plümer Küçük getirildi.



Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nden verilen bilgiye göre, dernek geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği olağan Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulunu oluşturdu.



Geçen dönemki Yönetim Kurulu adına başkan Ferdiye Ersoy’un sunumu ile başlayan genel kurulda, 2015-2017 yılları arası aktivite raporu ve hesaplar aklanarak, 2017-2019 yılları arasında görev yapacak Yönetim Kurulu seçimi yapıldı.



Genel Kurul’da, Fatoş Anter sekreter, Didem Erel sayman, Engin Muhyi, Berna Yılmazoğlu Özdoğa, Münevver Çağın, Sümer Erkmen, Ceren Barlas ve Zekiye Türköz yedek üye seçildi.



Uluslararası İlişkiler sorumlusu Ferdiye Ersoy olurken, Denetleme Kurulu’nda Ulviye Akgürgen, Emete İmge, Seide Berkin ve Disiplin Kurulu’nda Heybeti Balman, Hasibe Şahoğlu, Oya Yücel görev aldı.