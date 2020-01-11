Başka suçlardan yargılanacaklar

Lefkoşa’da şiddet tehdidi ve darp suçlarından methaldar olan zanlılar U.A., ve H.R., dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Zanlıların ‘Soygun’, ‘Zorla insan kaçırma’ suçlarını işlemedikleri belirlendi. Olayla ilgili tutuklanan U.A., ve M.İ.A.’nın olayla bağı olmadığı belirlendi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, zanlı H.R.’nin 30.12.2019 tarihinde Haspolat’ta borcunu vermediği gerekçesiyle Kashif Манмооd’a “Eğer bana olan borcunu vermezsen seni Rum tarafında kaçırtırım. Orada arkadaşım var. Seni öldürtürüm” diyerek

Şiddet tehdidinde bulunduğunu ve tokatladığını mahkemeye aktardı.

Polis, U.A.’nın ise müştekinin elindeki cep telefonunu alarak, kişi üzerinden sirkat suçuyla methaldar olduğunu anlattı.

Polis, zanlı U.A.’nın yasal statüsü olmadığını zanlı H.R.’nin ise çalışma izinli olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı U.A.’nın 15 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine zanlı H.R.’nin ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasın haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması 8 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.