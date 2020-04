Başka konu yok…Malesef

Bu ülkenin ‘öz’ çocuklarından biriyim. Burada doğdum, burada büyüdüm.

Ömrüm boyunca neler yaşadım neler….

İngiliz Dönemini yaşadım… EOKA dönemini yaşadım… Hemen ardından TMT dönemi geldi… Derken ‘Cumhuriyet’… Ardından 1963 Aralık… Silah kuşandım.. Ve 1974 Temmuz Dönemi… Ve tabii, sonrası…

Sokak ortasında öldürülenler… Sokağa Çıkma Yasakları… Coplananlar… Silahlar, bombalar… Silahlananlar… Savaşlar… Katleamlar… Vatan uğruna Şehit olanlar… Ve daha neler neler…..

Ama….

Bunu da yaşayacağımı hiç hayal dahi etmemiştim.…

***

Yüzlerce teori var. Her gün de bir yenisi eklenmekte.

Bir rüyada, daha doğrusu bir kabusta yaşıyor gibiyiz.

Masum (!!!) bir virus mü ? Bir ihmal veya dikkatsizlik sonucu ortaya çıkıveren bir mikrop mu ? Biyolojik bir savaş mı ? Sorumlusu kim ? v.s. v.s. v.s.

Hangisi isterse olsun, insanlık bir felaketle karşı karşıya. Üstelik de, çaresiz… En azından şimdilik…

Ve de, evlere kapanmanın tek çare olarak görüldüğü dünyanın bütününde, sorular, yüzlerce… Ama herkesin ağzında ve aklında ortak tek bir soru var:

“Bu felaketin ardından neler gelecek ?”

Bindik bir alamete—Gidiyoz kıyamete

Cem Karaca’nın şarkısını hatırlayanlar var mı aranızda ? Ben hatırladım. Hatırlamayanlara hatırlatmak istedim.

Bindik bir alamete, gidiyoz kıyamete…. Amaneyyyy…

Yol dediğin yol gibi, ulaşmalı bir yere

Bir dön baba, dönelim, geliyoz aynı yere…

Bu döngü kısır döngü, başı var da sonu yok

Dönüyom dönemiyom, sonunda bir çıkış yok…. Amaneyyyy…

(….)

Sokak Ağzı

“Başkan Akıncı daha taa başta Sokağa Çıkma Yasağı dediğinde neden karşı çıktıydınız hala anlamış değilim.” (Mehmet Kesim)

***

“Umudunuzu sakın yitirmeyin. Tüm dünyadaki bilim adamları uğraşıyorlar. Ansızın çare bulunacaktır, göreceksiniz. Biraz daha sabır lütfen.” (Müsteyde-Lefkoşa)

***

“Sadece bizde mi diye merak ettim. Bir araştırdım. Bütün dünyada aynı durum var. Her kafadan bir ses çıkıyor; herkes uzman; herkes en akıllı; herkes en iyisini biliyor.” (Nermin Babacan)

***

“Neymiş… Felaketin Türkü, Rumu, Ermenisi, İngilizi, Rusu yokmuuuşşşşş… Hakeza Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi, Hindusu da yokmuş. Anlayana sivrisinek saz.” (Hidayet-Lefkoşa)

***

“Her kafadan bir ses çıkıyor. Biri öyle diyor diğeri böyle diyor. Biri, maske şart diyor diğeri gereksiz, hatta zararlı diyor. Sadece maske konusu değil, her konu böyle. Biz de şaşırdık ne yapacağımızı.” (Günsel C.Karademir)

***

“Başbakanımız Ers çok fazla konuşmuyor birkaç gündür. Özledik !!!” (Mutallip)

***

“Ne olur umutsuzluğa kapılmayalım. En kötü hastalık umutsuzluktur. Sadece ve sadece üzerimize düşen görevleri yapalım ve sabırla bekleyelim. Dünyanın her yerinde, onbinlerce bilim adamı canla başla uğraşıyorlar. Onlara güvenelim.” (Neslihan-Girne)

Anlayana

“Boşuna şifa arama. Hastalığımızın zor sırrı, acelecilikle ihmalcilik arasında sallanıp duruyor. “ (W.VanGOETHE)