Başka bir yer

“Kayı boyu” bayrağıymış meğer…

Mavinin üzerinde “İyi” yazıyor ya.

Anlamamıştım.

Öğrenmenin yaşı yokmuş.

Pek “iyi” durmadı doğrusu (!)

* * *

Dianellos'un sigara fabrikasına neler oldu?

43 sene evvel asıl sahiplerini nazikçe uğurlamış, fabrikayı devralmıştık (!)

Seneler sonra tam da karşı balkonda, “linç” için gelenlerin elinden canını zor kurtaran gazeteci Rum ya da Türk değil İngiliz sigarası içiyordu.

Türk sigara markalarını da köylere isim koyduk.

Ve döndük nüfus gönderdik o köylere, sonra kandırdık kimilerini Meclis yaptığımız o fabrikanın önüne yığdık.

“Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” yazdık duvarına!

Tepesine de “Kayı” bayrağı diktik nihayet!

* * *

“Kayı” kelime anlamı olarak güç demek, kuvvet demek, kudret sahibi demek!

Şimdi elinizi kalbinizin üzerine koyunuz.

Ve şu soruya içtenlikle, samimiyetle, gerçeklikle yanıt veriniz.

Eğer birisi elinde Kıbrıs bayrağı Meclis’in değil de TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin çatısına çıkmaya kalkışsaydı, sonu ne olurdu?

Anladınız mı iyice.

“Egemenlik” denilen yerde “kudret sahibi” kimmiş gösterdiler hepinize!

* * *

Kim dürtmüşse “Reis”i böyle bir kötülük yaptı, bilerek ya da bilmeyerek...

Nereden farkına varacaktı koca adam, ada yarısında yayınlanmış bir gazetenin!

“İşgal”in en yalın anlamı “başkasına ait bir toprağı ele geçirme”dir.

Türkiye’den üfürülen “hadlerini bildiriniz” çağrısı öncesi daha az insan inanıyordu buna.

Şimdi çok daha fazla…

Duymayan da duydu!

* * *

Çok senelerdir, Kıbrıs’ın kuzeyinin “Türkiye” olduğunu düşünenler var.

“Türkiye’ye benzetmek isteyenler” demiyorum, dikkatinizi çekerim.

Burası, Türkiye’ymiş gibi diretenler!

Değil!

Kültürlerin zenginliğidir Kıbrıs.

Çok daha geniş bir özgürlük anlayışı, bir başka kültür, bir başka yaşam biçimi ve bir başka iradedir burası...

Başka bir yerdir.

Bunu anlamaları gerekir ve bunu anlatmak.