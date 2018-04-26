Altın Kumsal’daki çevre felaketi, çevrecileri harekete geçirdi.

‘Altın Kumsal Temizliği’ grubu altında sosyal medyadan yapılan temizlik çağrısında ilk uygulamanın 1 Mayıs Salı günü, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılacağı duyuruldu.

‘Bir grup doğasever’in başlattığı ortak harekette, Altın Kumsal’ın sürdürülebilir şekilde, gönüllüler yardımı ile düzenli temizlenmesi amaçlanıyor.

Bölgede kumsalı ve çevresini koruyup, temizleyip bakım yapacak kimse olmadığına dikkat çekilerek, belediye ve devletin sahip çıkmamasına karşın bir grup doğaseverin altın kumsalda temizlik çalışması yapacağı belirtildi.

Yapılacak olan çalışmanın sürekli kılınabilmesi için de çağrıda bulunan grup, çevreye duyarlı kişilerle bunun üstesinden gelebileceği inancında…

Temizlik çalışmasına katılacak olan bireylerin yanında çöp torbası, eldiven, güneşten koruyucu krem ve giysi, sinek kovucu sprey ve yiyecek / içecek gibi malzemeler getirilmesine ilişkin çağrıda bulunulurken, zaman merhumu olmadığına dikkat çekildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, Altın Kumsal’da yapılan temizlik sonrası toplanılan çöplerin internet sayfasında paylaşılması da rica edildi.

YENİDÜZEN gündeme taşımıştı…

“ALTIN KUM ÇÖPLE KAPLANDI!” başlıklı haberi ile YENİDÜZEN’in 24 Nisan Salı tarihli sayısında gündeme taşıdığı Altın Kumsal’daki çevre felaketi, büyük etki yaratmıştı.

Haberde, kaplumbağa yumurtlama bölgesi olmasının yanı sıra, biyo çeşitlilik ve endemik bitkiler bakımından zengin ayrıca dünyanın en güzel sahilleri arasında yer alan Altın Kumsal’ın, sorumsuz kişi veya kişiler tarafından hor kullanıldığı, fotoğraflarla anlatılmıştı.

Haberde, “Deniz sezonunun açılmasına sayılı günler kala görenlerin içini acıtan Altın Kumsal, adeta çöpten geçilmiyor. Altın Kumsal bölgesinden kaldırılan yapılar arasında yer alan Burhan Place işletmecisi Burhan Kalın, hala orada tek göz odada yaşam sürdüğünü ve sahilde yaşananları derin bir üzüntüyle izlediğini belirtti.” ifadelerine yer verilmişti.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Altın kumsalı çöp, pislik ve bakımsızlık götürüyor.

Burhan’s, Tekos, Hasan’s gibi işletmelerin doğaya zarar verdiği gerekçesiyle yıkılmasından sonra bölgede kumsalı ve çevresini koruyup, temizleyip bakım yapacak kimse kalmadı.

Bu durumu fırsat bilen doğasever gibi görünen çevre düşmanları doğal hayatı korumak için yasak olmasına rağmen gece plajda çadır kurup, ateş yakıp, üstüne çöplerini de ortaya saçıp gitmektedirler.

Çok yakında yumurtlamak için gelecek olan Caretta Carettaların bu duruma sevineceğini hiç sanmıyoruz. Ne bizim ne onların başka bir Altın Kumsalımız yok.

Göz göre göre Çöp Plajına dönüşmesine ve bu bakımsızlığı/pisliği bahane ederek Altın Kumsalı peşkeş çekmeye ya da rant kapısı haline getirmeye heveslenenlere dur demek, Belediye ve devlet yapmasa bile sahip çıkıp koruyup temizlememiz gerekir.

Tabii ki bunu tek başımıza ve sadece 1 defa yaparak kayda değer bir sonuç elde edemeyiz. O yüzden bu event ayda 1 tekrarlanır şekilde olacak ve hepimiz elimizden geldiğinde gidip temizleyerek, gelmezse de çevreye duyarlı arkadaşlarımızı davet ederek sürdürülebilir ve düzenli yapılacak temizlik gezilerine taze kan sağlayarak katılım yapabileceğimize güveniyoruz.

Gelirken kendi iyiliğiniz için getirilmesi gereken malzemeler:

Çöp torbası

Eldiven

Güneşten koruyucu krem ve giysi

Sinek kovucu sprey

Yiyecek / içecek

Ne saat gelip ne saat döneceğinize kendiniz karar verin, topladığınız çöplerin fotoğraflarını buradan paylaşmayı unutmayın lütfen :)”