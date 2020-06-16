Başını kayalıklara çarptı, hayatını kaybetti
Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda balık avlayan Şenol Berberoğlu dengesini kaybetti, başını kayalıklara çarptı hayatını kaybetti.
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Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda balık avlayan Şenol Berberoğlu dengesini kaybetti, başını kayalıklara çarptı hayatını kaybetti.
İskele'de yaşayan Şenol Berberoğlu, bugün saat 19:30 sıralarında, kayalıklar üzerinde olta ile balık avladığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu düşüp başını kayalıklara çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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