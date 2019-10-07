Basından hükümete samimiyet çağrısı

Geleneksel Medya Destek Komitesi, hükümete ortak çağrı yaparak, “Medya Destek Programı”nı yeniden uygulanmasını talep etti.

Açıklama şu şekilde:

"Geleneksel medya, bu ülkede gündemi belirleyen ve yönetilenler adına etkin denetimi yapan demokrasinin asli unsurudur.

Geleneksel medya, kurumsal bir yapıdır ve gazetecilerin evidir, okuludur, işidir, aşıdır, yarınıdır.

“Medya Destek Programı” bir sosyal devlet projesi olarak ortaya çıkmıştır.

Kapsamlı ve kolektif bir çalışma ile kriterleri yazılmış, bütçesi belirlenmiş, ödeneği ayrılmış, tüm basın kuruluşlarına ölçütler içerisinde fırsat eşitliği yaratılmıştır.

Özgürgün Hükümeti ve Erhürman Hükümeti’nin ilk döneminde uygulanan program, çok daha fazla gazetecinin yararlanması için kriterlere uyum yolunda bir farkındalık yaratmış ve yapılanma süreçleri de başlatılmıştır.

Şimdiki hükümet bir karar vermelidir:

Medyaya (demokrasiye ve basın özgürlüğüne) destek olacak mı olmayacak mı?

Hükümet net olmalıdır.

Uyutma, oyalama, bekletme, erteleme anlayışından vazgeçmelidir.

Ortada ciddi bir sorun vardır: Samimiyet.

O nedenle hükümet artık samimi olmalıdır.

Çağrımız geçmişten bugüne değişmemiştir: Ya haksız rekabeti önleyiniz, ya da destek veriniz.

Aylardır yaptığımız temaslardan edindiğimiz izlenim, birilerinin medya desteğine ya da kriterlere karşı olduğudur.

Hükümet ne istediğini ya da ne istemediğini açıkça söylemelidir.

(Başbakan’a göre yardımcısı istemiyor, yardımcısına göre bakanlar, bakanlara göre patronlar…)

Kriter diyoruz, üretim diyoruz, istihdam diyoruz, emek diyoruz, anlaşılmıyor.

Sabrımız kalmamıştır.

Bu ülkede gündemi belirleyen ve mesai gözetmeden görev yapan özel medyadaki basın emekçilerinin aylık 3 bin lira gibi maaşlarla yaşadıklarını anımsatmak istiyoruz.

Medya el değiştiriyor ve nereye gittiği de açıkça görünüyor.

Gazetecilerin önüne getirilen seçenek “Ya direnecekler, ya satılacaklar” yönündedir.

İkinci seçeneğe karşı “buna izin vermeyeceğiz” diyoruz.

Ulusal Birlik Partisi - Halkın Partisi hükümetinin “Medya Destek Programı”na yönelik net tavrını öğrenmek istiyoruz.

Bu yanıtın gelmesi için ertelenecek yeni bir “gelecek hafta”mız kalmamıştır.

Medyada örgütlü tüm sendika ve birliklerimizle güç birliği içerisinde gazeteci dayanışması ve kararlığımızla ayağa kalkacağımızı duyurmak istiyoruz.

Saygılarımızla;

Geleneksel Medya Destek Komitesi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği

Basın Emekçileri Sendikası

Devrimci Genel İş Sendikası

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası"