TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin olarak, "Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye’nin şantaja boyun eğmeyeceği konunun tüm muhataplara tarafından anlaşılmıştır. Çözüm yeri olarak diplomasi masasının öne çıkarılması elbette ülkemizin kararlı duruşunun sonucudur." açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Başından beri biz de bu meselede sorunun diyalogla, müzakereyle, komşuluk hukuku içinde çözüme kavuşturulması gerektiğini savunduk." dedi.

Erdoğan, "Bu topraklar üzerinden hür bir şekilde yaşıyorsak bunun sebebi şehitlerimizin kahramanlığıdır. Bu ülkenin insanı onuruyla şerefini yürütüyorsa bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Minnet borcumuzu tam mânâsıyla ödeyemeyiz. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakârlığına layık olmak için yaptığımızın şahidi sizlersiniz." diye konuştu.

"Başından beri diyalog ve müzakereyi savunduk"

Erdoğan, "Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. Devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır. Türk milleti çukur eylemlerinde sadece şehir eşkiyalarını değil bölücü hevesleri de toprağa gömmüştür.

Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru haklarını savunuyoruz. Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye’nin şantaja boyun eğmeyeceği konunun tüm muhataplara tarafından anlaşılmıştır. Çözüm yeri olarak diplomasi masasının öne çıkarılması elbette ülkemizin kararlı duruşunun sonucudur. Başından beri biz de bu meselede sorunun diyalogla, müzakereyle, komşuluk hukuku içinde çözüme kavuşturulması gerektiğini savunduk. Biz hep haklı olmanın, büyük devlet olmanın vakarıyla hareket ettik."