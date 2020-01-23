Alsancak Misafirhanesi adı altında, 60 çocuğa yatılı, izinsiz dini eğitim veren villada, ‘yeni yıl caiz değildir’ denilerek bir çocuğa şiddet uygulandığı ortaya çıktı…

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser: “Çocuk, yeni yıl kurasında çıkan arkadaşına hediye almış, bunu gören Alsancak Misafirhanesi’ndeki ‘eğitmen’, caiz değil diyerek başında cetvel kırmış. Okuldaki öğretmenin başındaki şişliği görmesi üzerine de olay ortaya çıktı”

Eğitim Bakanlığı ve Alsancak Belediyesi’nin müdahale ettiği ‘Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nin ‘Dini Eğitim Merkezi’ kapatıldı. Çıkmaz bir yolda, ‘ağaçlar arasına gizlenmiş’ bina şu an tamamen boş, Dernek Üyeleri ise ortada yok…

Dila ŞİMŞEK

Alsancak Misafirhanesi adı altında, 60 çocuğa yatılı, izinsiz dini eğitim verilen villada, ‘yeni yıl caiz değildir’ denilerek bir çocuğa şiddet uygulandığı ortaya çıktı…

YENİDÜZEN’in gün yüzüne çıkardığı, 60 çocuğa izinsiz yatılı dini eğitim verilen merkezde bir çocuğun şiddet görmesi sonrası, okuldaki öğretmeninin bunu fark ettiği öğrenildi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “Çocuk yeni yıl kurası olarak arkadaşına hediye almış, bunu gören Alsancak Misafirhanesi’ndeki ‘öğretmen’, caiz değil diyerek başında cetvel kırdı” şeklinde konuştu.

Ataser, yaşanan korkunç olay sonrası, çocuğun başındaki şişliği fark eden okul öğretmeninin, bunu çocuğa sorup öğrendiğinde, Belediye ve Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunduğunu kaydetti.

Sıkı denetim yapılacak

Çocukların eğitim adı altında istismar edilmesine tamamen karşı olduğunu ve bu gibi yerlerin türememesi için bölgede sıkı denetim yapılacağını kaydeden Başkan Ataser, olayı öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi.

‘Alsancak Misafirhanesi’ni işleten ‘Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’, sır oldu…

Ataser, Polis Müdürlüğü’ne şikayet yapıldığı ve Belediye’nin de izinsiz işletmeyi kapattığını, Alsancak Misafirhanesi’nde kimsenin kalmadığını belirtti.

‘Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’ üyelerinin de ortalarda olmadığını ifade eden Ataser, belediye personelinin sıklıkla bölgede denetim yapacağını ve benzeri olayların önünün kesilmesinin amaçlandığını kaydetti.

“Caiz değildir dedi, kafasında cetvel kırdı”

Ataser, “Çocuklardan biri, yeni yılda okulundaki sınıfta kura çekerek arkadaşına hediye almış, bunu gören ‘Alsancak Misafirhanesi’ndeki öğretmeni ‘yeni yıl kutlamak caiz değil’ diyerek başında cetvel kırmış. Çocuğun okuldaki öğretmeni bunu görüp çocuğa sorduğunda, çocuk da anlattı. Öğretmenin bu olayda sessiz kalmamasına minnettarız” dedi.

Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililerle Alsancak Belediyesi personelinin ortak çalıştığını belirten Ataser, ‘Alsancak Misafirhanesi’nin ruhsatsız işletme yürüttüğü nedeniyle kapatıldığını ifade etti.





Misafirhane şimdi kapalı…

Ataser, verilen eğitimin ve işletmenin izinsiz olmasının büyük bir rahatsızlık yarattığını ve YENİDÜZEN’in olayı kamuya yansıttıktan sonra birçok aile ve öğretmenin Belediye’ye ulaşarak rahatsızlığını belirttiğini söyledi.

“Çocukların zorbalıkla eğitim alması bizi rahatsız etti. Eğitim Bakanlığı’na büyük görev düşüyor, sorumluluk onlardadır ve cesaretli olmaları gereklidir. Sadece Belediye olarak biz bu işi götüremeyiz. Bizimle birlikte ilerleyen günlerde de özverili çalışmalarını bekliyoruz. Bir öğretmenin şikayetinden dolayı bu olay gelişti… Çocuğa şiddet olması ve öğretmenlerin duyarlılığı sonucu biz işin üzerine gittik. Önemli olan denetimlerin devamlı olması ve bu olayın tekrarlanmamasıdır. Misafirhane adı altında, çocukların istismar edilmesine karşıyız. Dışarıdan villaya bakıldığında sanki bir evmiş gibi görülüyor ve tabelaya da Misafirhane yazılmış ancak içeride yatılı eğitim verildiği ortaya çıktı. Çocukların şiddet görmesi ve farklı bir şekilde eğitilmesi toplum olarak bizi rahatsız etti” şeklinde konuştu.

‘Alsancak Misafirhanesi’ denilen villanın yeri, hem gözden uzak, gem de çevresi ağaçlar ve bahçe duvarının üstüne örülen çitlerle çevrili…

YENİDÜZEN’in haberinden sonra ‘eğitimine’ son verilen Misafirhanenin kapısı ise Belediye tarafından kilitlendi.