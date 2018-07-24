BASIN TOPLANTISI CANLI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenliyor.

Akıncı: “Lute’un ziyareti nabız yoklama ziyaretiydi”

“Çavuşoğlu’nun ilk ziyaretini KKTC’ye yapmış olmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Yine gelenek bozulmadı. Bize ve Azerbaycan’a ziyaretler yapılıyor. Kendilerini kutluyorum artan bir sorumlulukla görevlerine devam ediyorlar.

Dün akşam görüşmeler yaptık, Meclisimizdeki partilerimizin başkanları ile bir araya geldik. ,

Dün Bayan Lute aramızdaydı, onunla yapmış olduğumuz diyaloğu da değerlendirme fırsatı bulduk. Yanlış değerlendirilmemeli. Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başladığı şeklinde yorumlanmamalı. Genel Sekterin değerlendirmesi ışığında bir nabız yoklama ziyareti idi. Uzun uzun konuştuk

Kıbrıs’ta biz Türkiye ile birlikte barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasında iyi münasebetlerin olmasını istiyoruz. Bugüne kadar hep olumlu adımlar attık. Bundan sonra da bundan vazgeçecek değiliz, yeter ki karşılık görsün.

Yunanistan’daki yangın umarım kısa sürede kontrol altına alınsın. Acıları paylaşıyorum.”