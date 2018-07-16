BASIN TOPLANTISI CANLI

Başbakan Tufan Erhürman, tüm kabine üyelerinin katıldığı basın toplantısında son ekonomik ve siyasi gelişmeleri değerlendiriyor.

Hükümet’in 5inci ayının dolduğuna işaret eden Erhürman, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki gelir kaybının öngörülemeyen bir gelişme olduğunu ve tüketiciye bunun az yansıması için yapabileceklerini yaparak bazı düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Başbakan’ın açıklaması şöyle:

“Bu hükümet ha bugün düştüydü, ha yarın düşecekti, denerek sürekli bir spekülasyon konusu yapıldı. Bu hükümetin yapmayı planladığı çok iş var. TL’nin değer kaybından dolayı da yapması gerekenler var. Ve bunları birlikte yapma kararlılığı da var. Hiçbirimizin birbirimizden başka hükümet formülü ile ilgili görüşmesi yok. Ben kendi adıma söylüyorum hiçbir şekilde başka hiçbir parti ile hükümet konusunda görüşmemiz mümkün değildir.

TL'deki değer kaybı tüketicinin alım gücünü etkiledi, ekonomideki girdi maliyetlerini artırdı. Bizde dövizin piyasa kullanımı TC’den daha fazladır. Bu nedenle daha kırılgan yapıdayız.

TL’NİN DÖVİZ KARŞINDA DEĞER KAYBI… ÖNLEMLER

“İki defa 40 kuruşa yakın zam baskılandı, son zam sadece 2 kuruş”

“Dolar karşısında TL’nin değer kaybı %23. Ocak ayında 3.78 TL olan Dolar kuru bugün 4. 83 TL. Türkiye ekonomisi bizim ekonomimize oranla daha korunaklı. Bizim piyasamızda döviz kullanımı daha yaygın. Dövizdeki değer artışı tüketicinin alım gücünü etkiledi, ekonomideki girdi maliyetlerini artırdı. Bizde dövizin piyasa kullanımı TC’den daha fazladır. Bu nedenle daha kırılgan yapıdayız. Türkiye Cumhuriyeti bile bizdeki fiyat istikrar fonunun özel tüketim vergisini aşağıya çekerek akaryakıt fiyatlarındaki artış önlemek durumunda kaldı.

Antrepo çekilişlerinde kur sabitlemesi önlemi aldık ve uygulamaya koyduk. Türkiye’de yapılana benzer biçimde tüzüğü de değiştirip FİF’de azalmaya gittik.

Akaryakıt fiyatlarına baktığımızda Kuzey Kıbrıs 167 ülke içerisinde ucuzluk sıralamasında 41. Sırada. Son yapılan zam 2 kuruştur. İki defa 40 kuruşa yakın zam baskılandı, bu defa da sadece 95 ve 97 oktana 2 kuruşluk zam yapıldı.

“Döviz karşısında TL’nin değer kaybına yönelik siyasi kararlar aldık”

“İçme sütüne yansımasını önlemek için sütte sübvansiyon uyguladık ve sütteki artışı baskıladık. Kutular bile döviz üzerinden ithal ediliyor. Kira stopaj uygulamalarında TL üzerinden olanlara indirim yaptık.

Döviz borçlarının yapılandırılmasında düzenlemeler yaptık. Özel okulların kur sabitlemesini birlikte sağladık. Elektrikte de Haziran ayı itibarıyla yapılması gereken 7 kuruşluk zammı Maliye’nin üstlenmesini sağlayarak faturalara yansıtmadık. Bunların hepsi siyasi kararlardır.

%5,2 olarak öngörülen hayat pahalılığı DPÖ tarafından %12.11 olarak saptandı.

Litre başına akaryakıttan aldığımız fiyat istikrar fonunu düşürdük maliyenin FiF öngörülerinin altına düşmesini göze alarak tüketicinin daha fazla ezilmemesi için siyasi karar aldık. Peki ne oldu, öngörülen FİF gelirinden çok gerisindeyiz.

200-250 milyon TL arasında bir maliyet ortaya çıktı.

“HP için 120 milyon ek bütçe gereksinimi”

Türkiye Cumhuriyeti seçimlerinden sonra bir denge beklentisi vardı. Biz de bunu görelim diye bekliyorduk.

Hayat pahalılığının öngörülenin üzerinde çıkması ile aşağı yukarı 120 milyon ek bütçe gereksinimi çıktı. Bunları biz öldük bittik demek için anlatmıyorum. Ortaya çıkan sonuçları ve hükümetin aldığı tedbirleri anlatıyorum.

‘Hükümet dövizdeki gelişmeler karşısında seyirci kaldı’ sözünü kabul etmem mümkün değildir. Daha fazla yapılabilecekler için de ekonomi uzmanları ile görüşmeye devam ediyoruz

Bu Perşembe itibarıyla reel sektör danışma kurulunu da Başbakanlıkta topluyoruz. Temsilcilerini belirleyenler davetlimizdir. Hepsi ile bir araya gelip konuşacağız.