Basın Teşvik Tüzüğü için Bilgilendirme
Gazeteciler Birliği ile Basın-Sen işbirliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan Basın Teşvik Tüzüğü konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleniyor.
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) işbirliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan Basın Teşvik Tüzüğü konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleniyor.
KTGB Başkanı Sami Özuslu ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir imzası ile yapılan açıklamada, 2 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de KTGB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıda İhtiyat Sandığı Müdürü Erman Yaylalı’ın, basın mensuplarını teşvik tüzüğü hakkında bilgilendirerek, soruları yanıtlayacağı belirtildi.
Toplantıya basın mensupları davet edildi.
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