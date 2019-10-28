Basın-Sen’den Özersay’a: Aracınızın diline sahip çıkınız

Basın-Sen Yönetim Başkanı Ali Kişmir yaptığı açıklamada, şunu söyledi:

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a sert yanıt verdi:

“Aracınızın diline sahip çıkınız!

Size, bu toplumun demokrasi ve iradesini ayaklar altına alma pahasına hükümet devirme operasyonunda aracılık yapmış ve bunu gururla deşifre etmiş olabilirler. Artık yeter.”

Basın-Sen; medyaya destek için haksız rekabetin önlenmesi çağrısını yineledi.

Kişmir’in açıklaması şöyle:

Birileri yanlış anladı galiba!

Sırtını bu toplumun “dönekleri”ne dayayan siyasilere seslenmek istiyoruz.

Lütfen “aracılarınız”ın diline sahip çıkınız!

Kimsenin parasını istemiyoruz!

Bu ülkede yerel basına yönelik haksız rekabeti önlemek için dünyada olduğu gibi yurt dışından gelen gazetelere fon uygulanıyor.

Vergi ödüyorlar!

Niçin?

Sizin “aracılarınız” o dolgun maaşlarını alabilsinler diye (!)

Hem de senelerce taş taş üzerine koymadan...

Hem de bu toplumu kışkırtarak, yaralayarak, bölerek...

Hem de defalarca yargı önünde hakaretten, iftiradan, saldırıdan mahkum olarak...

Hem de defalarca gazetelerine ad değiştirerek, hülle yaparak, yalanın tarihini yazarak...

Basında rekabeti düzenlemek için uygulanan ama “genel bütçe”ye aktarılan kaynakların varlığını açıklayınız!

Her bir kuruşunu bu toplumun ödediği ama tümü genel bütçeye aktarılan kaynağı açıklayınız, duysunlar!

Birileri her meseleye Türkiye’yi ya da Kıbrıslı Rumları karıştırarak halen nefret siyasetinden medet ummaktadır.

Sayın Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, birileri sizin imzanızla uygulanan ‘Medya Destek Programı’na hakaret ediyor, farkında mısınız?

Çok daha açık yazalım, sayın Kudret Özersay “aracınız”ın diline sahip çıkınız!

Size, bu toplumun demokrasi ve iradesini ayaklar altına alma pahasına hükümet devirme operasyonunda aracılık yapmış ve bunu ‘gururla’ deşifre etmiş olabilirler.

Artık yeter!

Ve sayın Başbakan Ersin Tatar, “Anadolu halkının parasını, yetim ve öksüzlerin hakkını televizyonunuza uydu parası olarak aktarmakla” suçlanıyorsunuz.

Eğer doğruysa tümünü iade ediniz!