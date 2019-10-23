Basın-Sen'den kadın üyelere mamografi ve ultrason çektirme imkanı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), “1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” dolayısıyla, kadın üyelerine, mamografi ve ultrason çektirme imkanı sağlayacak.

BASIN-SEN Genel Sekreteri Hurşide Baybora yaptığı yazılı açıklamada, “ ‘Erken tanı hayat kurtarır sloganı’ ile, zor şartlarda görev yapan basın mensubu arkadaşlarımıza hiç bir ücret ödemeden mamografi ve ultrason hediye ediyoruz.” dedi.

Açıklamaya göre, Letam Görüntüleme ve Tanı Merkezi’nde, BASIN-SEN üyesi kadınlara yönelik yapılacak mamografi ve ultrason için, gerekli müracaatların yazılı olarak basinsen1972@gmail.com elektronik posta adresine yapılması gerekiyor. Detaylı bilgi 05338606141/05338385006 numaralı telefondan alınabilir.