BASIN-SEN'den Feyzioğlu’na kınama

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu “Kıbrıslı Türk gazetecilere yönelik suçlamalarda bulunduğu” gerekçesiyle kınadı.

Ali Kişmir, yazılı açıklamasında, Feyzioğlu’nun bazı gazetecilere yönelik “vatan haini, bir takım sözde yazarlar” ifadesini kullandığını belirtti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, bazı Kıbrıslı Türk gazeteciler için kullandığı “vatan haini” söylemini kendisine iade ettiklerini kaydeden Kişmir, Feyzioğlu’nun tutumun “Türkiye’deki hukuk ve adalet adına utanç verici bir durum olduğunu” söyledi.