Basın -Sen'den Afrika Gazetesi’ne destek

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), karikatür tartışmaları ve tehditlerden bıktıklarını belirterek Afrika Gazetesi’ne destek belirtti.

Basın-Sen Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, “Değerli toplumumuz, malum karikatür Yunanlı bir sanatçı tarafından çizilmiş ve Afrika Gazetesi’nde ‘Yunanlının gözünden’ başlığı altında yayınlanmıştır. Bu konuda birilerine tepki gösterilecekse doğru adres bu karikatürü bilgimize getiren Afrika Gazetesi değil, bu çirkin karikatürü çizen Yunanlı sanatçıdır. Kendi topraklarımızda kimsenin bizi tehdit etme, hele de yargımıza müdahale edeceğini açıkça ifade etme hakkı da yoktur, haddi de yoktur” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Karikatür tartışmalarından ve tehditlerden bıktık artık. Bu topraklarda her canı çeken bu ülkenin bir gazetesinin kapısına dayanıp “Kelle isteme” ruhu ile eylem yapamaz. Bir başka ülkenin bakanı bu ülkenin bir gazetesine hakaretler yağdırıp “Bunları, Kıbrıs Türk halkının içine çıkamayacak hale ben getiririm” tehdidini savuramaz. Hele de aynı yabancı bakan bu ülkenin bağımsız yargısına “Bu ahlaksızlığı yapanların Kıbrıs Türk halkı nezdinde mahkum edilmesi için ben de şahsen gerekeni yapacağım" söylemleri ile açıkça müdahale edeceğini beyan edemez.

Değerli toplumumuz, malum karikatür Yunanlı bir sanatçı tarafından çizilmiş ve Afrika Gazetesi’nde “Yunanlının gözünden” başlığı altında yayınlanmıştır. Bu konuda birilerine tepki gösterilecekse doğru adres bu karikatürü bilgimize getiren Afrika Gazetesi değil, bu çirkin karikatürü çizen Yunanlı sanatçıdır. Kendi topraklarımızda kimsenin bizi tehdit etme, hele de yargımıza müdahale edeceğini açıkça ifade etme hakkı da yoktur, haddi de yoktur.

Kısa bir süre önce Kıbrıs Gazetesi’ne yapılmak istenen, bugün Afrika Gazetesi’ne de yapılmak isteniyor. Bunu yapmak isteyen kesimlerin kendi topraklarında işler böyle yürüyor olabilir ancak burası Kıbrıs’tır ve Kıbrıslıların eleştiri düzeyi de ortadadır. Linç kültürü bu toplumun kültürü içerisinde yer almamaktır.

Basın-Sen Yönetimi olarak Afrika Gazetesi’ne karşı yürütülen faşizan tepkileri ve bağımsız yargımıza yönelik yapılan tehditkar müdahale girişimini kınıyor, bunu yapanları toplumumuzdan özür dilemeye davet ediyor ve Afrika Gazetesi’ne dayanışmamızı belirtiyoruz.”