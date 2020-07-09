Basın Sen: “Savaştan kaçanları vurmak insanlığa sığmaz”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, savaştan kaçanları vurmanın insanlığa sığmadığını belirterek, polise bunun hesabının sorulmasını istedi.

Kişmir, Yayla köyü sahiline çıkan mültecilerle ilgili açıklamasında, “Polisin ölümden kaçan insanlara sırf kaçıyorlar diye ateş etmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Ali Kişmir, şunları kaydetti:

“Savaşın acı yüzünü görmüş, göç etmiş, şehit vermiş bir toplumun böylesi bir olayı doğrulaması ve desteklemesi anlaşılır gibi değildir. Mülteciler, cezalandırılmasın, ölümden kaçtıkları ülkeye geri gönderilmesin diye feryat ederken, sınırları koruma kisvesi altında polislerin mültecileri vurması insan haklarına aykırıdır. İnsan hakkı, anayasada belirtilen iki cümleden fazlasıdır. Parti ve seçim programlarında süslü cümlelerle insan hakkından bahseden partiler de, açık insan hakkı ihlallerinin her gün yaşandığı bu duruma artık bir 'dur' demelidir. Uçaklarla adaya kumar oynamaya gelenleri alkışlarla karşılayanlar yaşam mücadelesiyle savaştan kaçan insanlara ateş açan bu güruhun üzerine gitmeli, polis güçlerine yaptığı saldırının hesabını sormalıdır.”