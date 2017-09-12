Basın-Sen, saat konusunda hükümete tepki gösterdi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, yaz saati uygulamasına devam edilmesi kararını eleştirerek, “Suudi saatinde ısrarlı olan zihniyete” karşı mücadeleyi yükseltme çağrısında bulundu.

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti korkaklıkla suçlayarak, “bu toplumun yararına olacak bir adımı atamayacak kadar korkaksınız. İşgal ettiğiniz makam koltuklarını bu toplumdan çok daha fazla seviyor ve önemsiyorsunuz. İşte korkunuzun esas nedeni de bu zaten. Ankara’dan gelen talimatın dışına çıkıp toplumsal yarar anlamında etkisiz olan koltuklarınızı kaybetmekten korkuyorsunuz. Peki, toplum olarak biz neden korkuyoruz?” dedi.

“Kaybedecek neyimiz kaldı ki? Bir daha mı canımız yansın? Bir daha mı çocuklarımızı karanlıklarda kaybedelim?” sorularını soran Kişmir, bunun bir varoluş mücadelesi olduğunu savundu ve bu konuda mücadele edilerek, tek vücut olunması çağrısında bulundu.