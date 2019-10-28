Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Basın-Sen ile Vatan Gazetesi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
Basın-Sen ile Vatan Gazetesi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Basın-Sen ile Vatan Gazetesi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Basın Emekçileri Sendikası ile Yorum Yayıncılık/Comment Grafik ve Yayıncılık Limited (Vatan Gazetesi), bir yıl geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi imzaladı.

A+A-

Basın Emekçileri Sendikası ile Yorum Yayıncılık/Comment Grafik ve Yayıncılık Limited (Vatan Gazetesi), bir yıl geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi imzaladı.

Basın-Sen’den verilen bilgiye göre, sözleşme bugün Vatan Gazetesi'nde, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve Yorum Yayıncılık/Comment Grafik ve Yayıncılık Limited Direktörü ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kasımoğlu tarafından imzalandı. 

İmza töreninde bazı Basın-Sen yetkilileri ile Yorum Yayıncılık / Comment Grafik ve Yayıncılık Limited kurucusu Erten Kasımoğlu da hazır bulundu.

Bu haber toplam 92 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler