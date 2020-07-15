Basın-Sen, Bilişim Suçları Yasası’nın iptali isteyecek
Basın-Sen, Bilişim Suçları Yasası’nın iptali için Salı günü Anayasa Mahkemesi’nde dava açıp yürürlüğünün durdurulması için ara emri başvurusu yapacağını açıkladı.
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Basın-Sen, Bilişim Suçları Yasası’nın iptali için Salı günü Anayasa Mahkemesi’nde dava açıp yürürlüğünün durdurulması için ara emri başvurusu yapacağını açıkladı.
Ayrıntılar gelecek
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Etiketler : basın sen, Bilişim Suçları Yasası, Anayasa Mahkemesi
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