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Basın-Sen, Bilişim Suçları Yasası’nın iptali isteyecek

Basın-Sen, Bilişim Suçları Yasası’nın iptali isteyecek

Basın-Sen, Bilişim Suçları Yasası’nın iptali için Salı günü Anayasa Mahkemesi’nde dava açıp yürürlüğünün durdurulması için ara emri başvurusu yapacağını açıkladı.

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Basın-Sen, Bilişim Suçları Yasası’nın iptali için Salı günü Anayasa Mahkemesi’nde dava açıp yürürlüğünün durdurulması için ara emri başvurusu yapacağını açıkladı.

Ayrıntılar gelecek

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