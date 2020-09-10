Basın Odası yayınlanmayacak

Basın Odası’nın bu akşamki konuğu olan ve pandemi nedeniyle 1 hafta süreyle tüm seçim programlarını erteleyen Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı’nın programa katılamayacağını bildirmesi üzerine Basın Odası programı bu akşam yayınlanmayacak.

Damla Soyalp’in moderatörlüğünde gazeteciler Hüseyin Ekmekçi, Cenk Mutluyakalı, Rasıh Reşat ve Artun Çağa’nın yorumlarıyla gündemi değerlendirdiği Basın Odası programı yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle son haftalarda Cumhurbaşkanı adaylarını ağırlıyordu.

Basın Odası Perşembe akşamları 21.00’de BRT 1’de yayınlanıyor.