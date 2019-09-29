Basın mensubuna çirkin saldırı

Yenidüzen

Lefkoşa’da geçtiğimiz Cuma günü aşırı alkol aldıktan sonra sebepsiz yere basın mensubu Ahmet Eray Gündoğmuş’u feci şekilde darp eden 31 yaşındaki İ.A. ve 32 yaşındaki F.Ç. adlı zanlıların yakın geçmişte de benzer vukuatları olduğu ortaya çıktı.

Zanlı Ayyıldız’ın bir süre önce bir polis memurunu da darp ettiği ve tutuklandıktan sonra teminatla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ülkede öğrenci olarak bulunan İ.A. ve F.Ç , cumartesi günü mahkemeye çıkarılmış ve haklarında üç gün tutuklama kararı alınmıştı.

Zanlılar salı günü yeniden Lefkoşa kaza mahkemesine çıkarılacak.

Öte yandan bu çirkin saldırı, sadece basın camiasının değil, kamu oyunun da büyük tepkisini çekti. Ülkeye öğrenci olarak bazı gençlerin artık ülkede huzuru kaçırdığına dikkat çeken vatandaşlar, söz konusu saldırıyı gerçekleştiren zanlıların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İ.A. ve F.Ç. öğrencilik değil magandalık yaptığını dile getiren vatandaşlar söz konusu iki kişinin cezasını çektikten sonra derhal ülkeden sınır dışı edilmesini talep etti