Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zorlu şartlarda kamuoyuna haber ve bilgi vermek adına büyük bir özveriyle görevlerini sürdürdüğünü belirttiği basın emekçilerinin “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü kutladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Basın; demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yapmaktadır” dedi.

“Özgür bir medya; etik değerlerin ve dürüstlüğün temel misyon haline geldiği bir yayıncılık anlayışı ile mümkündür” ifadesini kullanan Bengihan, toplumun bilgi edinme hakkı için mücadele eden basının önünün açılması için ekonomik özgürlüğün kazanılmasının da son derece önemli olduğunu kaydetti.

Bengihan şöyle dedi:

“Demokrasinin, çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişmesinde değerli bir işlevi olan basın emekçilerimize, bu günlerde her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Biliyoruz ki, kamuoyunun ve toplumun hızlı, tarafsız ve doğru haber alma hakkını temin etmek, demokrasinin en belirgin özelliklerinden biridir.

Basın emekçilerimizin, COVID-19 salgınında da gece gündüz demeden kamuoyunu bilinçlendirmek ve her konuda haber akışını sağlamaya gayret ettiklerine şahit olmaktayız. Onların bu özverili mücadelesi takdire şayandır. KTAMS olarak, çok zorlu şartlarda kamuoyuna haber ve bilgi vermek adına büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren tüm basın emekçilerimizin ‘Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlarız.”