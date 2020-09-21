“Başımıza saçmalar yağıyor”

‘İnce Av’ın başlaması ile Güzelyurt’a bağlı Bostancı köyü Narenciye Bahçeleri ve civarında yaşayanlar, isyan noktasına geldi.

Hem avlanmaya yasak, hem de ava açık bölgelerin ciddi şekilde denetlenmesini isteyen bölge sakinleri, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda avcı ile özel mülk sahiplerinin karşı karşıya geleceğini ifade etti.

Devrim DEMİR

‘İnce Av’ın başlaması ile Güzelyurt’a bağlı Bostancı köyü Narenciye Bahçeleri ve civarında yaşayanlar isyan noktasına geldi. Bazı bilinçsiz avcıların özel mülklerine girerek, koruma amaçlı bahçelerinde bulunan köpekleri vurduğunu iddia eden bölge sakinleri, ne polisin ne korucuların buna müdahale ettiğini de öne sürdü.

YENİDÜZEN’e konuşan bölge sakinleri, Pazar günleri bölgede silah sesleri ile uyandıklarını avcıların özel mülk içinde avlanarak hem hayvanlara, hem de kişilerin eşyalarına ciddi zarar verildiğini, önlemlerin alınmaması durumunda avcı ile özel mülk sahiplerinin karşı karşıya geleceğini ifade etti.

Köpekler vuruldu iddiası…

Bölgedeki mülk sahipleri av mevsimi sürekli avcılarla karşı karşıya kaldıklarını, hafta sonu aileleri ile bahçelerdeki evlerine gidemez duruma geldiklerini öne sürdü.

Narenciye bahçelerinde hem üretici, hem de tavuk çiftliği bulunan Osman Akçın, köpeklerinin birinin sorumsuz avcı veya avcılar tarafından vurularak öldürüldüğünü üç köpeğinin ise ciddi şekilde yaralandığını iddia etti.

Bölge sakinleri ne dedi?

Osman Akçın: “Hayati tehlikemiz var”

Narenciye üreticisi ve tavuk çiftliği sahibi Osman Akçın, avcıların bilinçsizce avlandığı bölgede çok sayıda özel mülk ve hayvan barınakları olduğunu söyledi. Bazı bölgelerin ava açık olduğunu ifade eden Akçın, ağaçların birçok avcı tarafından ciddi zararlar gördüğünü kaydetti.

Akçın, “Bizler hayatımızı idame ettirmek için geçim kaynağımız olan ve çok zor şartlarda bugünkü haline getirdiğimiz narenciye bahçelerimizi oluşturmak için çok büyük fedakârlıklar yaptık. Maddi olarak büyük harcamalar yaptığımız ve hala harcamaya devam ettiğimiz taşınmazlarımızın bulunduğu bölgenin av koruma bölgesi olarak ilan edilmesini istiyoruz. Söz konusu kendi mülkümüz olan bahçelerimizde üçüncü şahısları görmek istemiyoruz. Bölgede çok sayıda bağ evi mevcut olup, bu bölgenin ava kapatılmaması halinde hayati tehlikemiz devam edecek. Son zamanlarda birçok avcı, gerekli bilgi ve donanıma sahip olmadığından birçok av kazası meydana gelmekte. Yetkililerin bu yönde bir an önce bir karar üreterek insanların daha fazla canına ve malına zarar gelmeyecek şekilde kararlar üretilmesini isteriz” şeklinde konuştu.

Gökhan Özdemir: “Saçmalar evimin duvarına vuruyor”

Yılbaşında ülkeye dönerek bölgede ciddi yatırım yaptığını bir ev sahibi olduğunu ifade eden Gökhan Özdemir, ava açık bölgede evi olduğunu ancak sıkıntılar yaşandığını söyledi. Özdemir, “Av günleri evden dışarı çıkmaya korkar hale geldik, saçmalar evimin duvarına çarpıyor. Bu işe ciddi bir çözüm bulunmalı” dedi.

Ahmet Özorun: “Ciddi zarar görmekteyiz”

Narenciye üreticisi ve 265. Sulama Birliği Başkanı Ahmet Özorun, bölgede bir kısmın ava açık bir kısmın kapalı bölge olduğunu, hiçbir tedbir alınmadığını söyledi. Özorun, bölge insanlarının ciddi zarar gördüğünü ifade ederek, hem yaşamını bölgede sürdüren hayvanların hem de bölgede mülkleri olan insanların çok büyük zararlar gördüğünü söyledi.

Savaş Aydın: “Telafisi olmayan sonuçlar meydana gelebilir”

Narenciye bölgesinde özel mülk sahibi ve Sulama Birliği Başkanı Savaş Aydın, avcıların özel mülklere girerek avlanmasının çok sakıncalı olduğunu söyledi. Özel yaşam alanları ve bahçelerin olduğu bölgede zaman zaman bazı bilinçsiz avcıların bir çok zarar verdiğini kaydeden Aydın, “Bölgeye gelerek bilinçsizce avlanan avcılar özel mülklerin yanı sıra, insanların yaşam evlerine, tarım aletlerine ve besledikleri hayvanlara zarar vermekte. Bu zararlar daha büyük boyutlara gelmesini istemiyoruz, av özel mülk olan alanlara kapatılmalı. Bu böyle sürerse, özel mülk sahipleri ve avcılar yüz yüze gelecek telafisi olmayan sonuçlar meydana gelebilir.”

Lokman Taliman: “Hayvanlarımız öldürülüyor”

Av mevsiminde bölgede bulunan su depolarının ve hayvanlarının çok büyük zararlar gördüğünü belirten Lokman Taliman, saçmaların bahçelerine kadar ulaştığını söyledi.

Taliman, “Avcıların avlandığı bölgede benim de dahil çok sayıda özel mülkü ve mandırası olanlar var. Su depolarımın yanı sıra hayvanlarım da çok zarar görüyor. Saçmalar bahçeye düşüyor, avcılar bölgede birine ciddi şekilde zarar vermeden bu işe bir önlem alınsın” şeklinde konuştu.

Fırat Arkın: “Bir kişinin yaptığı hata bütün avcılara mal oldu”

Aşağı Bostancı Muhtarı Fırat Arkın, narenciye bahçelerinde çok sayıda özel mülk ve hayvan barınaklarının olduğuna dikkati çekti. Bölgede yaşam alanları olduğuna da değinen Arkın, bazı avcıların hem üreticinin malına hem de mülk sahiplerinin eşyalarına zarar verdiğini kaydetti.

Arkın, “Bölgenin ava kapalı bir bölge olmasını talep ediyoruz, bir kişinin yaptığı bir hata bütün avcılara mal oluyor” dedi.

Akın Karanfiloğlu: “Mülk içinde avcılık diğer avcılara saygısızlıktır”

50 sene avcılık yaptığını, ava da ciddi bir ilgisi olduğunu anlatan Akın Karanfiloğlu, özel mülkünün olduğu bölgenin avlanmaya yasak olduğu halde Pazar günleri avcıların bölgede avlandığını iddia etti.

Karanfiloğlu, polisi ve av korumacılarını aramasına rağmen bölgeye hiç birinin gelmediğini öne sürerek, “Mülk içinde yapılan avcılığın diğer avcılara büyük bir saygısızlıktır. Pazar sabahı bölge resmen savaş alanı gibi, başımıza saçmalar yağar. Hayvanlar vurulur, bölgemiz ava kapalı olmasına rağmen gözümüzün içine bakarak avlananlar da var. Özel mülkler olan yerler ava kapatılsın, ava kapalı bölgeler denetlensin” şeklinde konuştu

Tuncay Yıldırım: “Av günleri bölgeye gelmekten korkuyoruz”

Narenciye bahçelerinde çok sayıda özel mülk olduğunu hafta sonları ailesi ve torunları zaman geçirmek için bölgeye gitmekten korkar hale geldiklerini söyleyen Tuncay Yıldırım, “Başıma avlanan kuş düştü, bölgede özel mülkümüz var Pazar günleri gelmeye korkuyoruz. Ava meraklı biri olarak bu olaylardan dolayı avdan vazgeçtim” dedi.

Afet Değirmencioğlu: “Pazar sabahı duyduğum ilk ses silah sesi”

Hafta sonları silah sesleri ile uyandıklarını anlatan Afet Değirmencioğlu, hafta sonları bahçeye çıkmaya korkar hale geldiklerini, birilerinin bu duruma dur demesi gerektiğini söyledi. Değirmencioğlu, “Bu işin psikolojik boyutu çok kötü. Silah sesleri ile uyanıyoruz, çok sonra anlıyoruz av günü olduğunu. Hayvanların yanı sıra insanlarda ciddi zararlar görmekte. Bilinçsiz avcılık nedeniyle ölümlerinde olduğunu duymaktayız. Ciddi kazalar olmakta, özel mülk alanlarında avlanma yasaklanmalı, avlanmaya yasak bölgeler ciddi şekilde denetlenmeli” şeklinde konuştu.