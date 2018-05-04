BAŞIM ÖNDE BİR PANEL



BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ gününde Brüksel’deyiz.

Avrupa’nın kalbinde...

Parlamento “Basın Özgürlüğü”ne dair Türkiye’yi konuşuyor.

“Basın Tutsaklığı” desek daha doğru...



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179 gazeteci şu anda tutukluymuş, “Bu bir dünya rekoru” diyor Avrupalı bir meslektaşımız...

“Sadece geçen hafta sosyal medyadaki yazıları nedeniyle 200 kişi sorgulandı” diyor, İnsan Hakları ofisinden bir başkası...

“Bir kişi bir isim söylüyor, ertesi gün tutuklanıyor” diyor bir akademisyen...

“Şiddet bir ülkenin karakteri oldu, mesele basın özgürlüğünün de ötesinde” diyor bir diğeri...

Başımız önde!



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Kıbrıs’tan 10 gazeteciyiz, çoğu güneyden meslektaşlarımız...

Kıbrıslı Türk gazeteci olarak Şener Levent’le ikimiz, o da yakın geçmişte acılı bir linç girişiminden canını zor kurtarmış.

Öfkesini parlamento salonunda haykırıyor.



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Hasan Cemal’le buluşuyoruz seneler sonra!

“En azından” diyor, “Kıbrıs’a barış gelse...”

Türkiye’de ifade özgürlüğüne dair görüşünü tek kelimeyle özetliyor: Berbat!

“74 yaşındayım ve bizim neslimizin hep bir Avrupa rüyası vardı” diye konuşuyor Hasan Cemal, “yüzümüz hep Avrupa’ya dönüktü...”

“Günün birinde Avrupa’daki kadar demokrasi” hülyasını anlatıyor, her zamanki o sakinliğiyle...

“Türkiye artık Avrupa’ya sırt döndü, bu Türkiye’de bugün ikinci sınıf demokrasi bile hayaldir...”

Avrupa Birliği yurttaşı bir Kıbrıslı olarak dinliyorum, başım önde...



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Parlamentoda milletvekillerini dinliyoruz.

Avrupa Parlamentosu’ndan bir heyet 7 ve 8 Mayıs’ta adaya gelecekmiş, Mağusa ve Maraş’ı ziyaret için!

“Maraş’ın iadesinden öte çözüme odaklıyız ve bunu önemsiyoruz, Mağusalı Kıbrıslı Türklerle buluşmak istiyoruz” diyor, Kıbrıs Cumhuriyeti AP Milletvekili Takis Hadjigeorgiou...

10 parlamenter gelecek.

İsveç’ten, İtalya’dan, Slovenya’dan, Yunanistan’dan.

O nedenle önemli.

“Kapalı Maraş” için izin çıkmamış!

“Plajı göreceğiz” diyorlar.

Bilmiyorlar ki ona da “Türkler girebilir” sadece!

Hem Maraş’a girseler görecekleri ne var ki, yılandan çıyandan talandan başka...

Peki, niye saklıyoruz utancımızı, bıraksak keşke, görseler...

Dinliyorum, başım önde!