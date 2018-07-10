Başıboş köpeklere ateş etti

Yiğitler köyünde hayvanlarına saldırdığı gerekçesiyle av tüfeği ile ateş açtığı iddiasıyla S.D isimli kişi, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede “Başıboş köpekler, 80 hayvanıma saldırdı. Çoğu hayvanım hamile üstelik. Köpekler ölmedi veya yaralanmadı” diyen zanlı, teminatla serbest kaldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru mesele ile ilgili olguları aktardı.

Polis, 6 Temmuz 2018 tarihinde, saat 06.30 sıralarında, Yiğitler köyünde toprak yol içinde zanlının yönetiminde bulunan salon araç içerisinden adına kayıtlı av tüfeği ile hayvanlarına saldırdıkları gerekçesi ile başıboş köpeklere doğru iki el ateş ettiğini söyledi.

Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı ve telefon dairesinde çalıştığını, devlet memuru olduğunu kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise , “başıboş köpekler 80 hayvanıma saldırdı. Çoğu hayvanım hamile üstelik. Köpekler ölmedi veya yaralanmadı” dedi.