Başhekime ‘3 ay görevden uzaklaştırma’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başhekim Vekili Dr. Nil Ergün Eledağ’ı şahsına yönelik söylemeleri olduğu iddiası ile dün itibarıyla Eledağ’ı üç ay süreyle görevinden uzaklaştırdığı hususunda yazı gönderdi. BAŞHEKİMLİK KARARI YARGIYA TAŞINDI… Dr. Nil Ergün Eledağ, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ikinci bir Başhekim atama kararını yargıya taşıdı. 23 Ekim tarihinde kararla ilgili ara emri dosyalanırken, dava 28 Ekim tarihinde Yüksek İdari Mahkemesinde görüşülecek.

Devrim DEMİR

Mağusa Hastanesi’nde yaşanan Başhekimlik krizine dün yeni bir olay eklendi. Mağusa Hastanesi Başhekimliği’ne Ocak ayında vekâleten Dr. Nil Ergün Eledağ’ın atanmasına karşın yeni bir görevlendirme yapan Sağlık Bakanlığı, dün Eledağ’ı görevinden 3 ay süreyle uzaklaştırdığı yönünde yazı gönderdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Dr. Nil Ergün Eledağ, görevi başındayken ikinci bir Başhekimin atanması ile yargıya başvurduğunu açıkladı.

23 Ekim tarihinde ara emri dosyaladıklarını ifade eden Eledağ, davanın Pazartesi günü Yüksek İdare Mahkemesi’nde görüşüleceğini kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanının çalışma barışını sağlamak için hareket etmesi gerekirken tek taraflı ve yanlı hareket ettiğini belirtti.

Ergün yargıya başvurdu

Kamu Hizmet Komisyonu tarafından Ocak ayında Mağusa Hastanesi Başhekimliği’ne vekâleten atanan Dr. Nil Ergün Eledağ yargıya başvurduğunu açıkladı. Görevde olduğu halde, ikinci bir Başhekimin aranması ile Mağusa Hastanesinde ciddi bir kaos yaşandığını kaydeden Eledağ, “Sağlık Bakanının yaptığı Başhekimlik ataması ile ilgili 23 Ekim tarihinde mahkemeye dosyalama yaptık. Olay yargıya taşındı ve ilk duruşma Pazartesi günü Yüksek İdare Mahkemesinde ara emri başvurusu olarak görüşülecek.”

Ergün: “Uzaklaştırma kararı hakkında hayretler içindeyim”

Dr. Nil Ergün Eledağ, Sağlık Bakanının kararı olan bir yazının kendisine ulaştığını ve üç y süreyle uzaklaştırma kararını hayretler içinde karşıladığını söyledi. Eledağ, “Ben görevimin başındayım. Uzaklaştırma kararı bir hırsızlık, cinayet ve acil durumlarda verilir. Burada bir suç yok, bu karar sorgulanacak. Çok çirkin olaylar yaşanmakta, bakan göreve geldiği günden bu yana sürekli bir baskı uygulamakta. Her gün bir yazı ve her gün bir olayla yüz yüze kaldım. Son sözü mahkeme söyleyecek” dedi.

Bengihan: “Bakan tek taraflı ve yanlı hareket ediyor”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanının çalışma barışını sağlamak için hareket etmesi gerekirken tek taraflı ve yanlı hareket ettiğini belirtti.

Bengihan, “Sağlık bakanı uzlaşı içinde hareket etmesi gerekirdi. Tek taraflı ve yanlı hareket etmeye devam ediyor. Dr. Nil Ergün Eledağ, Mağusa Hastanesi Başhekimliğine Kamu Hizmet Komisyonu tarafından vekâleten atandı. Ergün’ün görevde olmasına rağmen, başka bir Doktor Sağlık Balkanlığı tarafından Başhekimliğe atandı. Yasaya uygun olmayan bir müdahale durumu vardır.”

“Mahkeme kararını bekleme nezaketi göstermedi”

Bengihan, bakanın mahkemeye taşınan olayın kararını bekleme nezaketi göstermeden tek taraflı karar vererek, elinde vekâlet olmasına rağmen Dr. Nil Ergün Eledağ’ı görevinden uzaklaştırdığına dikkati çekti. İdari işlemlerin keyfi yapılamayacağının da altını çizen Bengihan, verilecek olan kararların tarafsız olmasına gerektiğini belirtti.

Yapılan uygulamanın etik olmadığını kaydeden Bengihan, mahkemelik bir durum söz konusuyken soruşturmanın nasıl açıldığı hususunda açıklama yapılması gerektiğini söyledi.