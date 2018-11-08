Başçeri: TC Kıbrıs ilişkileri için endişeye gerek yok

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC ile Türkiye ilişkilerinde endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.



Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve bazı yönetim kurulu üyelerini kabul etti.



Görüşmede konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının en büyük destekçisi olduğunu, tarihin de bunun en büyük kanıtı olduğunu söyledi.



Ekonomik sıkıntılara değinen Deniz, kurlardaki dalgalanmanın yanında, Kıbrıs ürünlerinin pazarının küçük, sermayenin yetersiz oluşu ve ülke dışından yatırımcı çekilememesinin esaslı sorunlar olduğunu kaydetti.



KTTO Başkanı Deniz, Kuzey Kıbrıs’ta üretilen ürünlerin Türkiye’ye satılması, Türkiye’den öğrenci ve turist akışının sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve Türkiye’deki iş insanlarının ülkeye yatırım yapmasının sağlanmasının başlıca hedefleri arasında olduğunu söyledi. Deniz, bu yönde çalışmalar sürdürdüklerini, Ankara’da tam zamanlı hizmet veren bir temsilciliklerinin bulunduğunu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile “ticaret formu” oluşturduklarını, cari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Mersin’e geniş katılımlı ziyaret gerçekleştirdiklerini, benzer bir ziyaret de Gaziantep’e düşündüklerini anlattı.



“SON ZAMANLARDAKİ İLİŞKİLERİN ARZU ETTİĞİMİZ BOYUTTA OLMADIĞINI GÖZLEMLEMEKTEYİZ”



Temennisinin iki devlet arasındaki ilişkilerin bugünkü seviyeden daha iyi noktaya gelmesi olduğunu kaydeden Deniz, “Son zamanlardaki ilişkilerin arzu ettiğimiz boyutta olmadığını gözlemlemekteyiz” dedi.



Kur dalgalanmasından doğan sorunların iki ülke tarafından birlikte ele alınamadığını, Türkiye ile imzalanan ekonomik ve mali iş birliği antlaşmalarının etkin bir şekilde yürütülemediğini, bugünlerde imzalanması gereken yeni antlaşmanın ise hangi aşamada olduğunu bilmediklerini kaydeden Deniz, KTTO’nun bahse konu ekonomik ve mali antlaşmalarda geçmişte çok önemli roller üstlendiğini, bahsettiği durumlardan endişe duyduklarını da ifade etti.



“RUM LİDER ORTAK İSTEMEDİKLERİNİN MESAJINI AÇIKÇA VERDİ”



Kıbrıs konusuna da değinen Deniz, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in önceki gece yaptığı açıklamada verdiği mesajları anlamlı bulduklarını belirtti ve “Kıbrıslı Rum Lider ortak istemedikleri mesajını açıkça verilmiştir” dedi.



Türkiye ile ilişkileri geliştirme dışında seçenek kalmadığını ifade eden Deniz, dile getirdiği konuları Türkiye ile tam bir uyum içerisinde çalışılması takdirde aşılabileceğine inandığını söyledi.



BAŞÇERİ: “ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK”



Büyükelçi Ali Murat Başçeri ise “endişelerin yersiz olduğunu” vurgulayarak “KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde dışardan gördüğünüzü sandığınız boyutta bir durum yok” dedi.



Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs konusunu hiçbir zaman dışlamadığını belirten Başçeri, her tür düzenleme hem TC Dışişleri Bakanlığı hem de TC Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde gündemde olduğunu, “endişe edilecek herhangi bir durum” bulunmadığını söyledi.



Başçeri, KTTO’nun Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli yer tutan bir örgüt olduğunu, bu nedenle sosyal olaylarda KTTO’nun düşüncelerine Kıbrıs Türk halkının değer verdiğine inandığını belirtti.



KTTO ile yakın bir mesai içerisinde mevcut sorunların aşılmasında fikir üretmeyi temenni ettiğini kaydeden Başçeri, KTTO’nun çalışmalarına yardımcı olmaya devam edeceklerini ancak KTTO’nun sahadan getireceği fikirlerin yapılacak çalışmalarda önemi girdi olacağını ifade etti.