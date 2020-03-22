Başbakanlık’ta ‘ekonomik paket’ görüşmesi

Hükümet, Meclis’te temsil edilen partilerin başkan ve temsilcileri ile alınacak ‘ekonomik tedbirlere ilişkin’ istişare için Başbakanlık’ta bir araya geldi. Başbakan Ersin Tatar, ekonomik tedbirlere ilişkin alınacak kararların detaylarının siyasi parti başkanları ile paylaşılacağını ve somutlaştırılacağını kaydet, önümüzdeki Salı günü halkla paylaşma hedefini de belirtti. Toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın yanı sıra Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da katılıyor.

Başbakan Ersin Tatar toplantı öncesi yaptığı açıklamada, parti başkanları ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesine ilişkin değerlendirilmesinin ardından, şimdi de ‘ekonomik paket’ çalışması için bir arada olduklarını kaydetti.

İşyerlerinin kapatılması, ekonomideki çarkların durması ile devlet gelirlerinin de düştüğünü söyleyen Tatar, hesaplamaların yapıldığını, kendi kaynaklarımızın da değerlendirildiğini belirtti, tüm paydaşlarla da değerlendirmelerin yapıldığını belirtti.

Yapılan tüm değerlendirmelerde bir takım tedbirlerin alınması gerekliliğinden bahsedildiğini kaydeden Başbakan Tatar, Corona ile ilgili sürecin atlatılmasını ardından, daha sonrası için alınması gereken tedbirler olduğuna işaret etti.

Alınacak önlemlerde parti başkanlarının desteğinin önemli olduğuna vurgu yapan Başbakan Tatar, ‘olağanüstü bir durum’un içerisinde olduğumuzu ve tüm halkı ilgilendiren kararlar alınması gerekliliğini belirtti.

Daha önceki değerlendirmelerinde şu anda toplum vicdanında kabul görecek bir takım düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söylediğini hatırlatan Tatar, siyasi parti başkanlarının da bu düşüncesine destek belirttiğini söyledi teşekkür etti.

Başbakan Tatar’ın ifadeleri şöyle:

“Siyaseti bir tarafa bırakmak lazım, toplum genelinde, insanların vicdanın da kabul edeceği bir takım düzenlemelerle bu süreci hep birlikte atlatmamız gerektiğini paylaştığımızda, tabii onlar da kendi partileri ile istişare ettikten sonra bu sürece destek olacaklarını söylediler. Şu anda almak üzere olduğumuz bazı kararların detaylarını kendileri ile paylaşmak, onların da görüşlerini almak ve yapacağımız düzenlemeleri somut hale getirmek için bu toplantıyı yapıyoruz.

Bilahare bilgi vereceğiz. Şu an kesinleşmiş bir şey yok. Salı günü aldığımız nihai kararları sizinle paylaşmak düşüncesi içerisindeyiz”.

Başbakan Ersin Tatar, siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, korona virüsle ilgili gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla saat 15.15’te biraraya geldi.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan toplantıya Tatar ve Özersay’ın yanısıra, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Başbakan Ersin Tatar toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada, gündemin korona virüs ile ilgili son gelişmeler ve salgının ekonomik boyutu olduğunu söyledi.

Fotoğraf: BRT