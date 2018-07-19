Başbakanlık önünde zam protestosu

Çukurovalılar Dayanışma Derneği, Dostlar ve Dayanışma Derneği, Uzat Elini Yardımlaşma Derneği, Doğayı ve Canlıları Koruma Derneği, Vatanseverler Yardımlaşma Derneği ile Alayköy İşadamları Derneği temsilcilerinden oluşan bir grup Başbakanlık önünde zamları protesto ederek siyah çelenk bıraktı.

Eylem sırasında, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Gürler derneklerin hazırladığı ortak metni okudu.

Gürler, konuşmasında, toplumu fakirleştirip ülkeden göç edilmesini sağlayan egemen çevrelerin elektriğe yüzde 30 zam yaptığını söyledi. Zammı hem topluma, hem de KIB-TEK’e hakaret olarak niteleyen Gürler, zammın karşısında durduklarını ifade ederek, halkı toplumsal mücadeleye hazır olan derneklerle birlikte hareket etmeye çağırdı.

Hüseyin Gürler, ülkede yoksulluk çeken halkı açlık sınırına düşüren kararlar karşısında her türlü mücadeleye hazır olduklarını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şimdi buradan hükümet yetkililerine soruyoruz; Kıb-Tek eski ve yeni yönetim kurullarının dört adet gaz ile çalışabilen santrallerin yatırım kararı varken, neden bunun önüne geçip halkın ucuz elektrik almasını engelliyorsunuz? Bilinmelidir ki her ay 41 milyon TL ödeme yapılan AKSA firmasının burada yatırım yapmasına onay veren hükümet ve Ekonomi-Enerji bakanlığı, Kıb-Tek’e yatırım yapılmasına neden destek ve onay vermiyor? Bu ekonomik sıkıntılı süreçte bu zammın gözden geçirilmesini temenni ediyoruz.”