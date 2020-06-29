Başbakanlık önünde çadır kuracaklar

Esnaf örgütlerinden oluşan ‘Birleşik Eylem Komitesi’ bu hafta yine sokaklara iniyor. 1 Temmuz Çarşamba günü 17.30’da Başbakanlık önüne çadır kuracak olan komite 2 Temmuz Perşembe sabahı saat 07.00’de Girne’den Lefkoşa’ya doğru yürümek için Girne’deki Mete Adanır Stadı’nın yanında toplanacak. Saat 18.00’e gelindiğinde ise çadırların kurulacağı Başbakanlık önünde eylem gerçekleştirilecek.

‘Birleşik Eylem Komitesi’ daha önce Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da “Hükümet yüzünü bize dön” temasıyla eylemlerini gerçekleştirmişti.

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