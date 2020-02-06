Başbakanlık önünde 3 eylem!

Başbakanlık önü bugün 3 eyleme sahne oluyor… Bir süredir Başbakanlık önünde ‘açlık grevi’ başlayan CAS Çalışanları’na geçtiğimiz gün, ‘Asgari Ücreti reddeden’ Hür-İş katılmıştı…

Bugün de İnşaat Müteahhitleri’nin ‘İmar Planı’nın hayata geçmemesi nedeniyle kapısına dayandığı Başbakanlık önünde, 3 ayrı ‘hak arama’ eylemi devam ediyor.

CAS Çalışanları ‘açlık grevi’nde…

Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren ve yaklaşık iki yıl önce faaliyetlerine son verilen eski CAS şirketinin çalışanları, geçtiğimiz gün Başbakanlık önünde açlık grevi başlatmıştı.

Eylemcilerin, “CAS ölüm orucunda” yazılı pankart altındaki grevi devam ediyor.

CAS çalışanı değil “CAS mağduru” olduklarını belirten eylemciler, mağduriyetlerinin son bulmasını talep ediyor.

Hür-İş’in Asgari Ücret Çadırı da orada…

Hür- iş Federasyonu ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanana kadar süreceğini belirttikleri çadır eylemini dün başlatmıştı.

“Sefalet ücreti” olarak adlandırdıkları asgari ücreti reddettiklerini belirten HÜR-İŞ Yönetimi, tüm asgari ücretli çalışan emekçileri de çadıra davet ederek, başlattıkları imza kampanyasına imza atarak desteğe çağırmıştı.

HÜR-İŞ’in ‘asgari ücret çadırı’ da halen Başbakanlık önünde…

Müteahhitler ‘gitmeyecek’

İnşaat Müteahhitleri Birliği de, “Gazimağusa- İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamasıyla, emirnamenin devam etmesi ve bu çerçevede imarla ilgili belirsiz ortamın sürmesi” gerekçesiyle bugün 100’lerce iş aracı ile Başbakanlık önüne geldi.

Sorun çözülünceye kadar Başbakanlık önünde bekleyeceklerini açıklayan Müteahhitler, iş araçlarının kornaları ile Başbakanlığı inletiyor…