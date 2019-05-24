Başbakanlık değil, bayram yeri (!)

Başbakanlığın kapısından giremediğimiz ‘Başbakan’ dönemleri oldu. Ve onlarca yanıtsız röportaj talebi… Yeni Hükümet’in Başbakanı Ersin Tatar, hem de görevimizin ilk saatlerinde teklifimizi geri çevirmedi, Başbakanlık makamında Kıbrıs Türk basınına ilk röportaj için bizi kabul etti. Öncelikle bu nezaketine teşekkür etmek isterim.

Sabahın erken saatlerinde Başbakanlık kapısındaydık Yazı İşleri Müdürü arkadaşım Mert’le… Hükümet protokolünün imza töreninde de, Cumhurbaşkanlığı’na kabineyi sunmasının ertesinde de yaptığı açıklamalar ile ‘ilk günden tepki toplayan’ Ersin Tatar’a soracak çok soru vardı ne de olsa.

Henüz Başbakanlığın merdivenlerindeyken yukarıdan duyulan uğultu, kalabalığa dair ip uçlarını vermişti girer girmez.

Buna rağmen gördüklerim beni çok şaşırttı…

Başbakanlık makam odası koridorunda onlarca kişi…

Selamlaşmalar, kucaklaşmalar… Adeta ‘bayram yeri’, ‘bayram tebriği’…

Orada çalışan bir arkadaşa sordum: İlk günler hep böyle mi olur?

-Bir de dünü görecektiniz, dedi ve ekledi;

-Bir hafta kadar gider… Özellikle UBP Hükümeti dönemlerinde…

Partililer, eski danışmanlar, müdür, müsteşarlar… ‘Yakın’ sendikacılar…

Kimler yoktu ki koridorda ve bekleme salonunda bekleyenler arasında. Başbakan’ın yanına birisi girip, diğeri çıkarken, yeni ‘atamalara’ ilişkin de bir çok ipucu edinmiş olduk.

Ersin Tatar’a soracak soru çoktu ama fazla da süre yoktu, malum koridor kalabalıktı…

İlk sorum da bu yönde oldu, ‘Çok yoğun geçiyor bugün Sayın Başbakan bugün, değil mi?’… dedim,

“Yooo hep böyle bu işler” yanıtı verdi Tatar.

Nedense henüz röportajın başında ‘kimler geldi, kimler geçti, biz de çok kalmayız’ mealinde konuştu.

Hemen her konuda ‘Türkiye ile istişare ve uyum’a işaret etti.

Cumhurbaşkanı ile daha ilk günden polemik yaşamasına neden olan ve çok da eleştiri aldığı ‘AYAR’ açıklamasından çok da pişman olmadığı görüntüsü çizdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya saygısına vurgu yaptı ama ‘dil sürçmesi değildi’ dedi. Cumhurbaşkanı’nın federasyona ilişkin ısrarına bir ‘ayar çekmesi’ gerektiği görünüşü yineledi.

Türkiye basınına ‘Ayar çeken Başbakan’ olarak yansımasının Tatar’ı memnun ettiği de her halinden belliydi…

Kabineyi sorduğumuzda ise Tatar’ın ifadesi değişti, sıkıntısı adeta yüzünden okundu.

‘Ben bile emin değildim’ diyen Tatar, kabineye ilişkin kimsenin kendisine ‘şunu bakan yap, şunu yapma’ diyemeyeceğini söyledi ama ekledi: Sağıma, soluma, önüme, arkama baktım tabi…

Şu sıralar kimseye yok demeyen, gözünü tamamen Türkiye’ye diken, ortağını da dilinden düşürmeyen yeni Başbakan Ersin Tatar, aklından geçeni söylemesi ile başına daha çok iş açacak gibi görünüyor…

Sözün özü, işin ayarı daha ilk günden kaçmışa benziyor!