Başbakanlık bütçesi komitede görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam ediyor.

Komite bugün sırasıyla, 134 milyon 839 bin 500 TL’lik Başbakanlık bütçesi ile 99 milyon 841 bin 600 TL’lik Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesini görüşecek.

Komite toplantısı saat 15.30’da başlarken, ilk sözü UBP milletvekili Sunat Atun aldı.