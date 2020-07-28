"Başbakan'ın açıklamaları tutarsız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun Türkiye’den gelen yolculara 7 gün karantina tavsiyesine dikkat çekerek Başbakan’ın bu yöndeki açıklamalarını eleştirdi.

Erhürman, Tatar’ın “Türkiye ile aramızı açmak istiyorlar” açıklamasının bu anlamda tutarsız olduğunu belirterek “7 gün karantina” tavsiye kararını alan kurulun bakanlık bünyesinde, başında da bakanlık müsteşarının olduğunu söyledi. Sendikaların karantina talebiyle yaptıkları eylemlere işaret eden Erhürman “Eylemlerin talebi 7 gün karantina uygulaması… Bu sendikaların durup dururken çıkardığı bir şey değil. Bu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tavsiyesi... Sendikaların da söylediği üst kurul tavsiyesi… Ayrıca bu kurul Bakanlık bünyesinde. Müsteşar bakanlığın…” dedi.

"İmar Planı çıkmazından nasıl çıkılacak?"

İmar Planı ile ilgili karışıklıktan nasıl çıkılacağını soran Erhürman, bu öngörülemez ortamda kalmanın kimsenin tercihi olmadığını söyledi.

“Kimse kendini bu sorumluluktan ari hissetmesin” diyen Erhürman ekonomi, sağlık ve İmar Planı süreçlerinde hükümetin "Saldım çayıra mevlam kayıra" mealinde olduğunu belirtti.

"Silkinin ve kendinize gelin" diyen Erhürman hükümettekilerin halkı şansla baş başa bırakma hakkı olmadığını ifade etti.

Cypfruvex'ten 13 kişinin durdurulacağına dair bilgiler geldiğini söyleyen Erhürman, Kooperatif'te istihdam hazırlığı yapıldığını söyledi.

Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin görüşmesi sırasında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, iki ayrı yasa gücünde kararnamenin birleştirildiğini, sağlık personelinin arttırılması konusuna oylarının olumlu olduğunu, SÜTEK’in bütçesindeki değişiklik kısmına ise “hayır” dediklerini söyledi.

Güney-kuzey karşılaştırması yapılmasını anlamsız bulduğunu ifade eden Erhürman, pandemi ile mücadele etme kısmında farklılıkların bulunduğunu kaydetti.

Sürecin yönetimindeki çaba konusunda eleştirilerde bulunan Erhürman, alanın uzmanlarından oluşan Sağlık Üst Kurulu’nun 7 gün karantina tavsiye kararının Başbakan Ersin Tatar’ın kabul edilmeyeceğini açıklamasını da eleştirdi.

Sağlık Üst Kurulu’nun tavsiye kararının basına nasıl sızdığını da soran Erhürman, Üst Kurul’un bu kararı almasındaki gerekçenin ne olduğunun da bugüne kadar açıklamadığını söyledi.

Erhürman, “Başbakan diyor ki, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar, aramızı açmaya çalışan kim?” dedi.

PCR sonucu pozitif bir kişinin adadan kaçtığına işaret eden Erhürman, bu konuda güvenin nasıl sağlanacağını sorarak, caydırıcılığın gelmesi ve cezaların arttırılmasına destek vereceklerini söyledi.

Eğer niyet caydırıcılığı arttırmak ve otellerin kapatılmasına kadar gidilmesiyse yasanın da değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, üretilen çözümlerin uygulanmasında sıkıntı yaşandığını vurguladı.

Dün çıkan ikinci vakaya da değinen Erhürman, “Bu vaka aracılığıyla aslında görmüyor muyuz ki iki tane PCR ile güveni tesis edemiyorsunuz?” dedi.

Sürecin yönetimin planlanmasında ciddi sıkıntılar yaşandığının görüldüğüne dikkat çeken Erhürman, yerli pozitif vakadan söz edildiğini ancak Sağlık Bakanlığı’ndan şu ana kadar tatmin edici bir açıklama gelmediğini kaydetti.

“860 KKTC Vatandaşı işsiz kaldı”

Çalışma Bakanlığı’ndan alınan verilere göre 860 KKTC vatandaşının işsiz kaldığını, çok sayıda kişinin de evlerinde ödeneksiz izinde olduğunu ifade eden Erhürman, insanların işsizlik sigortasının yükseleceği Ağustos ayını beklediklerini söyledi.

“Cypfruvex’te 13 kişinin işten durdurulmasının planlandığı duyumu aldık”

Cypfruvex’te 13 kişinin işten durdurulmasının planlandığı duyumunu aldıklarını belirten Erhürman, hükümetin iş insanlarına işten insan durdurmaması için çağrı yaptığını ancak hükümetin başka kurumlara yeni istihdam yapılmasını planlandığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

Öğretmen münhalleri konusunun takipçisi olacaklarını söyleyen Erhürman, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda yaşanan sıkıntıdan dolayı öğretmen sınavlarının gerektiği gibi yapılamayacağını söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, sınavla kadrolu bir şekilde öğretmen alımına gidilmesinin temennileri olduğunu, eğer sınavlardaki sıkıntı seçim yasaklarına takılmasıysa, öğretmen sınavlarının seçim yasaklarından çıkarılmasını destekleyeceklerini vurguladı.

Erhürman, Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele Emirnamesi konusunda yaşan süreç hakkında da eleştirilerde bulunarak, şu anda yürürlükte olan süresiz bir emirname bulunduğunu, bunun sorunun da öngörülebilirliğinin ortadan kalkması, ülke ekonomisi ve ülkenin planlanması açısından ciddi bir belirsizlik yarattığını kaydetti.