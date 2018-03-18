Başbakan'dan Newroz olayı açıklaması!

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Başbakan Erhürman: Yakından takip ediyorum

Yenidüzen’e konuşan Başbakan Tufan Erhürman, 5 kişinin gözaltına alındığının bilgisinde olduğunu ve konuyu yakından takip ettiğini, gerekli açıklamanın da yapılacağını belirtti.

İskele Piknik Alanı'nda kutlanan Newroz etkinliklerinde olay çıktı, 'polise zorluk çıkardığı' gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; İskele'deki kutlamalara katılan bir grup, polis kontrol noktası yerine farklı bir yerden bölgeye giriş yapma girişimi üzerine gözaltına alındı.

Polis ve söz konusu kişiler arasında arbede yaşandığı, polisin bunun üzerinde aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldığı elde edilen bilgiler arasında…

Gerginlik sürüyor…

Polis, olaylar sonrasında kaç kişinin gözaltına alındığına yönelik henüz açıklama yapmadı.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alınırken, gergin ortam da sürüyor.

Öte yandan olay yerinden elde edilen bilgiye göre; etkinlikte AKP aleyhine sloganlar atıldığı, gözaltıların bu nedenle gerçekleştiği de iddia edildi.