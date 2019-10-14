Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay: Cumhurbaşkanı net olmalı

Meltem SONAY

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarının ardından, TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ifadeleri ile oluşan gerginlik Meclis Genel Kurulu’na tartışılmaya devam ediyor.

En son yapılması gerekenin ‘kan edebiyat’ olduğunu görüşünü belirten Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, diyalog ve diplomasinin öncelikli kullanılması gerektiğini, TC’nin de uzun süre bu enstrümanı kullandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamasın rahatsızlık yaratan ifadelerden birinin de bu anlamda olduğunu savunan Özersay, TC’nin dengeleri korumak için çabasının göz ardı edilmemesi gerektiği görüşünü de belirtti.

Bakanlar Kurulu kararı ile terör örgütü listesinde geçen bu örgütlerle diyalog ve diplomasiden söz edilmemişse de kendini idare edemeyen Suriye Hükümeti ile hangi diyalogdan bahsedilebileceğini soran Özersay, “Bu noktaya gelmezden önce buna özen gösterilmeliydi diye düşünüyorum” dedi.

TC’nin mülteciler konusunda dünyaya da bir insanlık dersi verdiğini söyleyen Özersay, Türkiye’nin “Barış Pınarı Harekâtı” ile ilgili Sayın Akıncı tabii ki kendi görüşlerini açıklama hakkına sahiptir. Ama bugün söylerken yanlış anlaşılmamak için de, Sayın Cumhurbaşkanı NET olmalıdır. Siyasi tartışmalara neden olacak açıklamalardan kaçınmalıdır. Dış ilişkilerimiz zaten kısıtlıdır. Net konuşulması, özen gösterilmesi gereken bir konudur. Ülkede gerginliğe, ayrışmaya ihtiyaç yoktur. Makamlara herkesin belirli bir saygı sınırı içerisinde yaklaşması gerekir. Bir kişinin Cumhurbaşkanı olması demek ifadelerinin eleştirilemeyeceği anlamına gelmez. Eleştirilmesi durumunda alınganlık geliştirmesi de doğru değildir.

Kurumların yıpratılması tasvip ettiğimiz bir şey değil ama bundan bir mağduriyet çıkarılması ve bir siyaset üretilmesini de zararlı görüyoruz.