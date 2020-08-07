Başbakan Tatar’ın “Objektifimden” ismini verdiği sergisi açıldı
Başbakan Ersin Tatar, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına hazırladığı fotoğraf sergisi açıldı.
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Başbakan Ersin Tatar, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına hazırladığı fotoğraf sergisi açıldı.
Başbakan Tatar’ın “Objektifimden” ismini verdiği sergi bugün saat 18.30’da İsmet Vehit Sergi Salonu’nda açıldı. Açılışa, Başbakan Tatar da katıldı.
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Etiketler : Başbakan Ersin Tatar, sergi
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