Başbakan saat 17:00’de BRT’de

Başbakan Tufan Erhürman bu akşam saat 17:00’de BRT 1 HD kanalındaki Basın Odas Özel programına konuk oluyor.

Erhürman, "Basın Odası Özel" programında Damla Soyalp’in moderatörlüğünde gazeteciler Cenk Mutluyakalı, Rasıh Reşat ve Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayacak.

Programa ayrıca Türk Ajansı Kıbrıs Genel Müdürü Fehmi Gürdallı ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Aysu Basri Akter’in de konuk gazeteciler olarak katılarak, Başbakan Erhürman’a sorular yönelteceği öğrenildi.

Programda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB TEK)’le ilgili son gelişmeler, Türkiye’deki temaslar ve hükümetin bir yılı da değerlendirilecek. Basın Odası Özel saat 17.00’den itibaren BRT HD ve Facabook’ta BRT Haber’den canlı olarak izlenebilecek.