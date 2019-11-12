BAŞBAKAN polise “aranıyor muyum” diye sordu!

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürlüğü'ne İnterpol tarafından aranırlığı ve şahsında soruşturma olup olmadığına dair bilgi talebinde bulundu.

Tatar’ın resmi yazı ile ilettiği bilgi talebine KKTC Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'ndan yanıt geldi. Belgede TC Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı’ndan KKTC PGM’ye bu konuda herhangi bir tespit ulaşmadığı yazıldı