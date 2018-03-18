

Başbakan Tufan Erhürman, İskele'deki kutlamalarda tutuklanan kişilerle ilgili Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'nu makamına çağırarak görüştü.



YENİDÜZEN'in sorularını yanıtlayan Erhürman, gün boyunca Polis Genel Müdürü'nden bilgi aldığını da belirterek, "Üç isim polise şiddetli karşı koymak iddiasıyla yarın mahkemeye çıkarılacak" dedi.



Erhürman, kitap okumak nedeniyle herhangi bir tutuklama ya da göz altı olmadığını, ancak, kitap dağıttığı için polisin tuttuğu isimleri de serbest bıraktığını belirtti.



Erhürman, YENİDÜZEN'e şu bilgileri verdi:



"Polis Genel Müdürü sayın Süleyman Manavoğlu ile gün boyunca irtibat halindeydik, saat 18.00'de Başbakanlık'ta görüştüm. İskele'de bugün polisin verdiği bilgiye göre 1.550 kişinin katıldığı bir kutlama oldu. Bu kutlama sırasında biri KKTC yurttaşı toplam 8 kişi tutuldu ve İskele Karakolu'na götürüldü. İki isim dava okunmadan serbest bırakıldı. Kitap okumak gibi bir gerekçe söylenmedi ancak kitap dağıttığı için tutulduğu bilgisi verildi, ancak, bu isimler hiçbir dava okunmadan serbest bırakıldı. Üç isim de bu akşam aleyhlerine dava okunarak serbest bırakılacak. Diğer üç isim, yarın mahkemeye çıkarılma ihtiyacı hissedildi, polisin iddiası, şiddetli mukavemet gösterildiği yönündedir. Polisin yoklama yaptığı sırada bir kişinin kaçmaya başladığı, polisin bu kişinin peşine düştüğü, bu sırada hem bu kişinin hem de beş kişinin polise şiddetli karşı koyduğu söylenmiştir. Polisin elinde görüntüler olduğu bilgime getirildi, bu tutuklamaların da buna göre yapıldığı bana söylenmiştir. Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'yla gün boyunca görüştük. Bu gelişmelerin takipcisi olmaya devam edeceğiz."







SAAT: 14:45

Başbakan Erhürman: Yakından takip ediyorum

Yenidüzen’e konuşan Başbakan Tufan Erhürman, 5 kişinin gözaltına alındığının bilgisinde olduğunu ve konuyu yakından takip ettiğini, gerekli açıklamanın da yapılacağını belirtti.

İskele Piknik Alanı'nda kutlanan Newroz etkinliklerinde olay çıktı,'polisin görevine engel olduğu' gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Polis Basın Subaylığı, kutlamalar sırasında geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin görevine engel olmaya çalışan 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltıların kutlamalara katılan bir grubun polis kontrol noktası yerine farklı bir yerden bölgeye giriş yapma girişiminin ardından yaşandığı belirtildi.

Gerginlik sürüyor…

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alınırken, gergin ortam da sürüyor.

Öte yandan olay yerinden elde edilen bilgiye göre; etkinlikte AKP aleyhine sloganlar atıldığı, gözaltıların bu nedenle gerçekleştiği de iddia edildi.