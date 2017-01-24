Başbakan Özgürgün’den ‘Kıbrıs Müzakereleri’ yorumu

UBP Genel Başkanı, Azınlık Hükümeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün, ‘Müzalere sürecini değerlendirdi” “Müzakere bitti. Bu noktadan sonra Kıbrıs Türk tarafı neyi müzakere edebilir? Bize göre artık masaya oturulmaması lazım” şeklinde konuştu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Genç TV’de yayınlanan ER Meydanı’da Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtladı.

Özgürgün’ün ifadeleri şöyle:

“Müzakereler Cumhurbaşkanı tarafından yönetiliyor ama hükümet de süreçten dışlanmamalı. Ana muhalefet zaten işin içinde, ana muhalefet milletvekili müzakereleri yönetiyor.

Müzakere bitti. Bu noktadan sonra Kıbrıs Türk tarafı neyi müzakere edebilir? Bize göre artık masaya oturulmaması lazım.

Her şey konulmuş, haritasını da vermiş. Bir şey talep etme şansımız yok. Güneyin isteyeceği sadece güvenlik ve garantiler kaldı. Haritayı verdik, stratejik hata yaptık.

Diğer konuların hiçbirini almadan haritayı verdik. Yanlışlık burada, müzakere tekniği açısından... Denktaş'ın verdiği bir harita yoktur. Sadece o dönemde oran (29+) konuşuldu.

80'li yılların koşullarında konuşulurken güvenlik garantiler konuşulmuyordu.

Konuşulan bize kalacak olan toprak ve yönetimdi. KKTC'den toprak vermek söz konusu olamaz. Yapılacak olan sınır düzenlemesi olur dedim, yine söylüyorum.

Yapılacak düzenleme kimsenin yerinden oynamayacağı şekilde olur.

Yani boş alanlarda yapılır… Ama bu konuda niyet olması lazım.

Haritanın ne olduğu bilmiyoruz, ama tahmin ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan iyi izah etti, (Erenköy-Güzelyurt) gayet yerinde ve doğru.”

“Ben Başbakan olarak gittim, herhalde cebimden ödeyecek değildim… İsviçre'de bize yapılan uygulama Başbakanlara yapılan uygulamaydı”

“Başbakanı olduğum ülkenin hangi topraklarının verileceğini bilmeyen bir Başbakanım”

“Haritayı hala görmedim… Başbakan olduğumuz ülkenin topraklarının bir yere verileceğini bilen ama o yerlerin nereler olduğunu bilmeyen bir başbakanım.

Erdoğan'ın Maraş-Erenköy görüşünü ben 2 ay önce duydum. TC Cumhurbaşkanı'nın görüşlerinin dışında bir harita mı verilmiştir, bilmiyoruz. İyi ki de müzakereler durdu. Devam etse yandık.

Artık bu noktadan sonra bana göre ciddi bir sıkıntıya düştük.

“Ben Başbakan olarak gittim, İsviçre'de bize yapılan uygulama Başbakanlara yapılan uygulamaydı”

“Cenevre’ye Siyasi Parti Lideri olarak değil, ülkenin Başbakanı olarak gittim… Tanır tanımaz başka konu, onun bileceği iş… Cenevre’ye Başbakan olarak gittim. Herhalde cebimden ödeyecek değildim.

Ben UBP Başkanı olarak değil, KKTC Başbakanı olarak gittim.

İsviçre'de bize yapılan uygulama Başbakanlara yapılan uygulamaydı.”