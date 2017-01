Fehime ALASYA

Kendi gözüyle ülkedeki en büyük sıkıntının ne olduğunu YENİDÜZEN’e değerlendiren vatandaşlar, pek çok konuda çözüm üretti, fikrini ortaya koydu. Başbakan olması durumunda en hızlı hangi konuya çözüm üreteceğini sorduğumuz vatandaşlar, çok çeşitli cevaplar vererek ülkedeki sıkıntıların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapılan birçok yanlışı eleştiren vatandaşlar, gıda, sağlık, eğitim, vergi gibi birçok alnın iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, kendi çözüm önerilerini sundular.

Gündemde olan Kıbrıs sorununun çözülmesiyle ülke içinde yaşanan pek çok sıkıntının çözülebileceğine dikkat çeken bazı vatandaşların yanı sıra, çözümsüzlükten dolayı halkta olumsuz bir havanın hâkim olduğunu savundu. Kıbrıs sonunun çözülmesiyle her alanda sistemin daha iyi çalışacağını iddia etti.

Ülkede var olan işsizlik sorununun yanında onlarca müşavirin varlığından yakınan bazı vatandaşlar “Bu ülkede müşavirlik devletin sırtında büyük bir kambur, onu sihirli bir değnekle kaldırırım. İşsiz gençler sokakta, müşavirler evde oturup para kazanır. Bu yönde çalışmalar yapardım” şeklinde konuştu.

Kimi vatandaşlar sıkıntıları nereden çözmeye başlayacağını bilemediğini ve ülkede birçok alanda sorun olduğunu anlatırken konuşmasında “Nereden tutsam elimde kalıyor” ve “Her şeyin çivisi çıktı” gibi ifadeler kullandı, kimisi ise sadece insanların refahı için değil, hayvanların refahı ve doğa için de çalışacağını dile getirdi.

Vatandaş ne dedi? Vatandaş ne dedi? Vatandaş ne dedi?

Mahmut Sokullu: Gıda sektöründeki denetlemeleri çok daha katı yapar, caydırıcı ceza uygulardım

Bu adada değişmesi gereken o kadar çok şey var ki… Her şeyin çivisi çıktı, ruhsat dairesindeki fahiş fiyatların, ülkedeki arabalara ödenen bu vergilerin önüne geçerdim. Bu adeta bir soygundur. Biz af istemiyoruz, eski siteme geçilmesi aftan daha iyidir. Yollarımız kötü, onları düzeltirim. Koalisyon olursa bunu yapmam çok zor olurdu, şimdi bizde olduğu gibi… Koalisyon hükümeti maalesef iyi şeylerin de yapılmasını önlüyor. Bununla halka kötülük yapıyorlar. Bölünmüş bir hale ne yaptıklarını bilmeden hareket ediyorlar. Bakın şimdi neye hizmet ettikleri belli değil. Gıda sektöründeki denetlemeleri çok daha katı yapar, caydırıcı ceza uygulardım, insanlar cezadan korkup yasa dışı şeyler kullanmazdı. Denetimsizlik çok kötü…

Yaşar Turfan: İnsanların fikri ve zihnini değişirdim…

İnsanları değiştirirdim… Hükümeti değişirdim. Başımızdakiler hiçbir şey başaramıyorlar. Her gelen de aynı, bu yüzden insanları değişirdim. İnsanların fikri ve zihnini değişirdim…

Deren Ağdelen: Sadece insanlar için değil, doğa, hayvanlar için de bir şeyler yapardım

Halkımı değiştirirdim… İnsanlarımızdan gelecekle ilgili umudum yok. İnsanları çok kaygısız buluyorum. Kültür, alışkanlıklar buna en büyük sebeptir. Kaçak av aldı başını gidiyor, denetimsizlik çok, memleketimizden hiçbir şey olmaz. Sadece insanlar için değil, doğa, hayvanlar için de bir şeyler yapardım.

Ayhan Savoğlu: Nereden tutsam elimde kalıyor

En acil hastaneleri, yolları, trafiği değiştirirdim. Bence ülkedeki en büyük sorun trafik ve sağlıktır, bunların da başında kanser geliyor. Gıdalardan kanser oluyor ölüyoruz, her gün birçok kişi kanser oluyor. İşsizlik de sorun. Nereden tutsam elimde kalıyor. Ben başbakan olsaydım, yasalara uyan bir başbakana olurdum.

Bülbül Olgun: Müşavirliği sihirli bir değnekle kaldırırım

Ülkedeki en büyük sorun ekonomidir. Bunun acilen düzelmesi lazım. Sağlık, eğitim hiçbir alanda sistemli değiliz, ben olsam önce iyi bir sistem oturturdum. Başbakan olsam tüm bunları nasıl değiştirebilirdim bilemem tabi ama o kadar yetkim olsaydı bunları yapardım. Çok iyi eğitim almış, işsiz, genç bir nesil var, bunlara iş imkânı yaratılmalı. Bu ülkede müşavirlik devletin sırtında büyük bir kambur, onu sihirli bir değnekle kaldırırım. İşsiz gençler sokakta, müşavirler evde oturup para kazanır. Bu yönde çalışmalar yapardım.

Ceren Yetkiner: İnsanlara kendi devlet hastanesinden yararlanmalarını sağlardım, özele gidip bakınmak zorunda kalmasınlar diye...

En acil sağlık sektörüne müdahale ederdim ardından da yollara... Ülkemizde ikinci vatandaş durumunda yaşıyoruz, öncelik başkalarınındır… İnsanlara kendi devlet hastanesinden yararlanmalarını sağlardım, özele gidip bakınmak zorunda kalmasınlar diye... Tüm bunlara müdahale eder, sistemi, durumu iyileştirerek yapardım, insanlar orada saatlerce sıra bekliyor bu olur şey değil. Hastanelerimiz çok kötü. Bence en önemli ihtiyaçlardan biri budur. Mümkün mü hasta olmamak? Dışarıda özelde çok para harcıyoruz. Ben başbakan olsam yolları değiştirir, daireleri düzene sokardım. Dairelerin çoğunda umursuzluk, vurdumduymazlık aldı başını gidiyor, güler yüz deseniz hiç yok… Ben olsam hakkıyla kazananı işe alır, torpili olanı almazdım.

Keziban Oldaç: Hayat pahalılığını değiştirirdim

Hayat pahalılığını değiştirirdim. Yaşlıyız, artık çok giderimiz yoktur fakat gençleri düşünür ona göre kolaylıklar yapardım. Yıllardır hastanelerde bakınamıyorum. Ne o kadar sıra bekleyebilirim ne de sabah sabah gidip bekleyebilirim. İlaç özelden, doktor özelden, bunca yıl boşuna mı işledik? Bu gençlere de yaşlılara da yardım ederdim.

Bülent Erdemel: Kıbrıs sorununun çözülmesi için elimden gelen her şeyi yapardım

Başbakan olsam neyi değişirdim, neyi acil öne alırdım inanın bilemiyorum, ülkede o kadar sorun var ki hangisinden başlamak lazım kestiremiyorum… Bence Kıbrıs sorunu bir an önce çözülmeli. Eğer bu konu bir yere varırsa akabinde diğer sorunlar da çözülecek diye düşünüyorum o yüzden başbakan olsam Kıbrıs sorununun çözülmesi için elimden gelen her şeyi yapardım. Döviz artışları, pahalılık, bozuk sağlık sistemi, bozuk eğitim sistemi, her şey Kıbrıs sorunuyla birlikte çözülecek…

Gülay Onbaşı: Ülkedeki en büyük sorun bence Kıbrıs sorunudur ve ilk etapta bu sorunu çözmek isterdim

Ülkedeki en büyük sorun bence Kıbrıs sorunudur ve ilk etapta bu sorunu çözmek isterdim. Genel olarak birçok şikâyetimiz var, sağlık sektörü, eğitim, her konuda sorunlar var. İnsanlar artık usandı sorun duymaktan. Ben Kıbrıs sorunu çözülürce her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. Gençlerimiz ne spor için, ne de eğitim için yurt dışına özgürce gidemiyor, her alanda ambargo altındalar…