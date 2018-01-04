Başbakan kim olsun?

ERHÜRMAN MI? ÖZGÜRGÜN MÜ?

Adaylar, manifestolar, programlar, sloganlar, renkler, bayraklar, mitingler, şölenler…

Genel fotoğrafa baktığınızda büyük bir karmaşa var sanki…

Aslında karmaşanın arasından çıkarsanız, durum net, soru net: Kimi başbakan olarak görmek istiyorsunuz?

Öyle imalara, süslü edebi laflara, sözü dolaştırmaya gerek yok!

Hüseyin Özgürgün’ü mü? Tufan Erhürman’ı mı?

Şimdi afaki konuşmayalım!

Ya Erhürman ya da Özgürgün başbakan olacak.

İkisinden biri!

Halkın bu tarihi ayrımda bir seçim yapması gerekecek.

“Sevdiğimiz insandır” diyerek oy vererek oyunuzu yakmayın derim.

Mühür vurun!

Başbakan olarak kimi görmek istiyorsanız, onun partisine mühür vurun.

“İyi doktordur, iyi öğretmendir, iyi bilmem nedir” diyerek oy verme zamanı değil şimdi…

20 ayda UBP-DP hükümetinin yaptıkları ortadadır.

Hep birlikte yaşadık, gördük.

Yaza yaza mürekkeplerimiz tükendi (!)

Eğer Özgürgün’ün yaptıklarını onaylıyorsanız oy verin ona!

Evet evet, yanlış okumadınız!

Özgürgün’e oy verin!

Bu talanı, bu yasa dışılığı sevmişseniz eğer, Özgürgün’e oy verin, yeniden başbakan olsun, hayatınızdan 4 sene daha çalsın!

Kamu arazilerini “kırsal kesim” diyerek partililerine dağıtan Özgürgün’ün bu yaptıklarına tamam diyorsanız, siz de ona oy verin, girin sıraya, belki size de arazi verir (!)

Attığı her adım mahkemeye toslayan, yaptığı vatandaşlıklarla adadaki yapıyı bozan UBP’ye gidin oy verin memnunsanız!

Bir defada bankadaki hesabından 700 bin TL çektiği iddia edilen ve bunu tek bir kelime ile bile izah edemeyen Özgürgün’ün bu servetini nereden buldu diye merak etmiyorsanız, gidin ve mührünüzle ona onay verin! 700 bin dolar daha çeksin (!)

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Eğer kendi yakınlarına, bizzat oğluna kamu arazilerini dağıtmasından sıkılmadıysanız Serdar Denktaş’ın DP’sine oy verin!

Vallahi de billahi de verin, Serdar Denktaş’a oy verin!

Kendi oğluna kamu arazisini devretme girişimini unuttuysanız eğer, şimdi “Kıbrıslı” türküler döktüren, ansızın hakli kesilen, sosyal medya oyunları ile şirin görünme sevdasına tutuşan Serdar Denktaş’a kanın ve gidip oy verin.

Mali açıdan memleketi borca batıran, atadığı kurum yöneticileri ile kurumlarda şaibeler yaratan DP’nin başkanı Denktaş’a gidin ve oy verin.

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