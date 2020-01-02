"Başbakan İmar Planı’nı İnceleyecek"

Baybars son Bakanlar Kurulu’na katılmadı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın, İmar Planı ile ilgili yapılan son Bakanlar Kurulu’na katılmadı. UBP-HP hükümetinde krizi olduğu iddia edildi. Özersay ise, “İmar Planı Bakanlar Kurulu’nda görüşülmedi. Hükümet krizi yok” şeklinde konuştu.