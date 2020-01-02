"Başbakan İmar Planı’nı İnceleyecek"
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İmar Planı'nın Başbakan Ersin Tatar tarafından inceleneceğini, talep edilen değişiklikler plana işlenmişse yürürlüğe koyacağını söyledi.
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BRT'de canlı yayında konuşan Hasan Taçoy "İmar Planı Başbakan tarafından incelenecek. Eğer talep edilen değişiklikler plana işlenmişse, yürürlüğe koyacak. Değilse, değişikliklerin yapılmasını isteyecek, ona göre Resmi Gazete'de yayımlatacak" dedi.
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Etiketler : İmar Planı, Hasan Taçoy
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