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"Başbakan İmar Planı’nı İnceleyecek"

"Başbakan İmar Planı’nı İnceleyecek"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İmar Planı'nın Başbakan Ersin Tatar tarafından inceleneceğini, talep edilen değişiklikler plana işlenmişse yürürlüğe koyacağını söyledi.

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BRT'de canlı yayında konuşan Hasan Taçoy "İmar Planı Başbakan tarafından incelenecek. Eğer talep edilen değişiklikler plana işlenmişse, yürürlüğe koyacak. Değilse, değişikliklerin yapılmasını isteyecek, ona göre Resmi Gazete'de yayımlatacak" dedi.

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